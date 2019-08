Llama AMLO a partidos devolver el 50% de su presupuesto

En su conferencia de prensa matutina de hoy miércoles desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los partidos políticos y sus dirigentes a devolver el 50 por ciento de su presupuesto.“Hago un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que actúen de manera consecuente, no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la Hacienda Pública”, dijo.Y agregó: “Un porcentaje de esas prerrogativas (…) Es un llamado respetuoso, no es una orden, no por la fuerza, es un llamado a que actúen de manera consecuente; ya no estamos en los tiempos del derroche de los gastos superfluos (…) Yo esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto los dirigentes de todos los partidos”.Reiteró: “Quiero escuchar que sean los primeros los partidos progresistas, hoy quiero escuchar el posicionamiento de los dirigentes de los partidos, cuando menos deben reducir sus gastos, es una sugerencia, no se vaya a malinterpretar, cuando menos en un 50%, a la mitad (…) Consideramos tener autoridad moral para hacer este llamamiento”.