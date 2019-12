Llama delegado de Bolivia ‘cobarde’ a AMLO

"Usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos, y usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenzas, arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento, y usted arrodillado ante Trump. Y vergonzosamente arrodillado ante Castro en Cuba y ante Maduro en Venezuela", dijo Quiroga en una conferencia de prensa.

"Tú cobijas y proteges al fraudulento que se busca perpetuar para siempre. López Obrador, ¿tú vas a postularte al 2036 en México a la Presidencia por cuarta vez?".

"Sabemos que tú de repente ni sabes bien dónde está Bolivia, pero tu Canciller Ebrard, que quiere hacerse amigo de los comunistas, que está ahí en su campaña prematura cuando faltan cinco años, anda haciendo esto. Sabemos con quién es la pelea, ahí nos van a encontrar".

"¿Por qué con una mano soltaste al hijo del Chapo y con la otra mano cobijaste al productor de cocaína de Evo Morales?", acusó.

"A ver si mañana respondes", dijo en referencia a las conferencias matutinas del Presidente.

, exmandatario de Bolivia y delegado internacional del actual Gobierno interino, acusó al presidenter de "" y "" por dar refugio aen el País.El delegado presidencial para la comunidad internacional acusó a López Obrador de ser servil ante Estados Unidos, Cuba y Venezuela, y lo acusa de abusivo con Bolivia."Tan servil con los abusivos y autoritarios, y tan matoncito y abusivo con Bolivia, porque nos crees pequeñitos, crees que nos vamos a correr de tus amenazas", agregó.Los comentarios de Quiroga llegaron después las denuncias de la Secretaría de Relaciones Exteriores del asedio alrededor de lapor parte de fuerzas de seguridad. Esto, ante la presencia en el inmueble de nueve ex funcionarios del Gobierno de Evo Morales que tienen orden de aprehensión.Durante la conferencia, Quiroga acusa de contradictorio a López Obrador, por ofrecerle asilo a Evo Morales, al que acusó de cometer fraude, mientras en el País la reelección no está permitida.E incluso, afirmó que la campaña del Mandatario fue pagada por el fallecido Presidente venezolano Hugo Chávez."Tengo que empezar a pensar que es verdad que, al señor López Obrador, Don Hugo Chávez le pagó su campaña de 2006 y que les debe mucho y que lo tienen compradito. Yo pensé que lo alquilaron; parece que lo compraron, porque hasta ahora sigue vendido y entregado a ellos", afirmó.Además, aseguró que el Canciller Marcelo Ebrard se encuentra haciendo campaña prematura para la Presidencia del País.Quiroga también cuestionó a López Obrador por qué permitió que Evo Morales hiciera comentarios políticos mientras estaba asilado en México, y dijo que el País violó la doctrina Estrada de no intervención, y acusó al Gobierno de proteger a narcotraficantes.Quiroga fue vicepresidente dey asumió la jefatura de Estado entre 2001 y 2002, para terminar el mandato de Hugo Banzer, quien renunció por enfermedad. Además, fue candidato presidencial en 2005, pero perdió en primera vuelta ante Evo Morales.