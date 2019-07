Llama el obispo a evitar división

Ante el ambiente de división que prevalece a nivel nacional, el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, sostuvo que es momento de luchar todos por la unidad, al señalar que ante la diversidad de opiniones, debe privilegiarse el hecho de que todos los mexicanos forman parte de una nación.“A nivel nacional hay una pronunciación fuerte en dividir a los mexicanos, como si todos fuera blanco y negro, los que están de un lado y del otro, esto causa división en el país y permea en la sociedad y llega a los diferentes estados, ciudades, poblaciones y familias”.El prelado, sostuvo que no todas las personas tienen conciencias de la situación, pero es preocupante el que se divida como pueblo y se catalogué o se ponga un nombre a cada quién según la situación que vive.Añadió que no se trata de un partido deportivo, en el que se apoya a un equipo y se está en contra de otro, además no son elecciones, en las que muchos descalifican a una persona para subir.Es un país el que está en juego y que más que nunca necesita estar unido, mencionó al señalar que no se alcanza a comprender quién está detrás y con qué objetivo, por lo que reiteró la invitación a la sociedad a no caer en la trampa de la división.