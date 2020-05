Llama experto a renegociar deudas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En medio de la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, cada vez son menos las personas que disponen de flujo de efectivo y en cambio los plazos se van venciendo para el pago de tarjetas de crédito o deudas con tiendas departamentales.



En entrevista en el noticiario Despega con Chuchuy, de Tele Saltillo, el economista Antonio Serrano Camarena dijo que “para la gente que ya tiene deudas, le recomiendo que haga un esfuerzo por pararlas, pero si no es posible, puede renegociar; aproveche el tiempo porque hay un tiempo límite, de hecho, la ley da esta oportunidad a las personas que perdieron su empleo con cualquier institución departamental o de crédito”.



Sin embargo, agregó que en ambos casos, la espera no será permanente y los plazos máximos no superan los 4 meses para ponerse al corriente.



El experto también hizo algunas recomendaciones para que los gastos en casa no se conviertan en un dolor de cabeza. Primero, dijo, hay que priorizar y dividir el presupuesto en tres partes: hay que pagar para vivir indiscutiblemente, es decir, comida, renta o hipoteca, agua, luz y agua; y siguen los gastos complementarios, como el auto o colegiaturas, y al final los gastos superfluos.



“Son tres años los que vamos a tener perdidos… Mucha gente está esperando que la gente salga del confinamiento para poder volver a tener ingresos. De cierto modo, la gente que no ha perdido su trabajo, incluso podría contar con algunos ahorros, pues no gastó en gasolina o comidas fuera… pero este excedente se consumirá de inmediato”, externó.