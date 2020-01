Llama López Obrador a no olvidar legado zapatista

Morelos.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los mexicanos ser tolerantes y respetar las diferencias, esto durante su gira por la comunidad de Anenecuilco, donde nació el general Emiliano Zapata, sitio en el que dijo ha recibido muestras de cariño de la gente.



"Hay diferencias como siempre, decía yo ahora que saludaba que hasta en nuestras familias tenemos diferencias y hay que ser tolerantes, no todos podemos pensar de la misma manera, tenemos eso sí que respetarnos, decían algunos que como íbamos a venir a Anenecuilco si aquí había una gran oposición, lo que encontramos fue mucho respeto y mucho cariño de la gente de Anenecuilco", afirmó.



La familia Zapata no estuvo en el presídium durante la gira, pero sí acudió al evento en apoyo al mandatario, para agradecer el rescate del pueblo de Anenecuilco.



La gira por Anenecuilco tuvo como objetivo conmemorar la promulgación de la Ley Agraria en el gobierno de Carranza, a lo que López Obrador aclaró que la lucha inicial fue del general Emiliano Zapata y tuvo un gran impulso en el gobierno de Lázaro Cárdenas.



Este episodio del país no debe olvidarse, pidió el mandatario: "Se quiso hasta desaparecer al ejido, se reformó el artículo 27, se puso en el mercado la tierra de los ejidos, nosotros no podemos olvidar esta historia, porque tenemos que fortalecer a los pueblos originarios".



"Y aquí también en homenaje al general Zapata, que estoy seguro de que si viviera con nosotros anduviera, aquí también quiero hacer el compromiso de que vamos a intervenir otros pueblos, como lo hicimos en Ayala, un compromiso es la intervención de los 8 pueblos Yaquis de Sonora en homenaje a esos pueblos que sufrieron mucho en el Porfiriato, imagínense ustedes los deportaban para quitarles sus tierras desde Sonora a Yucatán, muchos murieron, fue exterminio a la tribu, a los pueblos Yaquis", explicó.



También insistió en pedirle al Gobierno de España una disculpa por las vejaciones cometidas en la conquista contra los pueblos originarios, esto porque adelantó que en el 2021 se cumplirán los 200 años de que concluyera la guerra de Independencia.



