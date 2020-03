Llama SS a paisanos en EU a no visitar México en Semana Santa por Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud de México hizo un llamado a los paisanos que viven en otros países, pero en especial en Estados Unidos, en los estados de California y Nueva York, a no visitar a sus familiares en el País durante la temporada de Semana Santa para evitar el contagio del Covid-19.



Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que la velocidad de contagio del coronavirus en Estados Unidos es mayor que en la de México. Dijo:



“El mensaje es quédese ahora en casa, pero donde está residiendo en Estados Unidos. Quédese en casa, en especial en Estados Unidos, no es necesario que en este momento venga; va a poner en riesgo a su familia, porque tendrá una mayor probabilidad de estar contagiado”.



López-Gatell precisó que habrá mayor control en los aeropuertos, como inspecciones médica y filtros. Aclaró:



No son controles que prohibían la entrada, no estamos hablando de cerrar aeropuertos, de cancelar vuelos”.