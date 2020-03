Llamado a quedarse en casa, aísla a 83.6 millones en México

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con llamados a no salir de casa, “invitaciones” a resguardarse hechas por gobiernos de al menos 19 estados, así como con toques de queda en 13 municipios de Sonora se busca frenar los contagios de Covid 19 en distintas regiones del país; de surtir efecto, estas medidas paralizarán a aproximadamente 83.6 millones de personas.



El más reciente mandatario que se sumó a las medidas locales para enfrentar esta pandemia, fue el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, quien este lunes pidió a los poco más de 16 millones de mexiquenses permanecer el mayor tiempo posible en casa o, de lo contrario, salir en situaciones estrictamente necesarias.



Este mismo llamado, al que acompañó con el anuncio del cierre de bares, gimnasios y museos, lo hizo el fin de semana su homóloga de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entidad con una población fija de 9 millones y flotante de otros cinco millones. Jalisco, habitada por 8 millones de individuos, cumplió ayer su tercer día de aislamiento voluntario ordenado por el gobernador Enrique Alfaro. Bajo el lema "5 Días en Casa", se pidió a la población guardarse ante un pronosticado incremento en el número de contagios.



Sin embargo, medidas más radicales, como el toque de queda, se han implementado en cinco municipios de Sonora, estado donde habitan más tres millones de personas; mientras que en Michoacán, con 4.8 millones de habitantes, se utilizan 453 patrullas con altavoces para conminar a la ciudadanía a no salir de su casa, medida similar que también se implementa en Colima.



Exhortos a no salir de casa se han replicado en Veracruz (con ocho millones de habitantes), Tamaulipas (tres millones), Baja California (3.3 millones), Durango (1.7 millones), Coahuila (tres millones), San Luis Potosí (2.8 millones), Nuevo León (5.5 millones); Tabasco (2.5 millones), Chihuahua (3.7 millones), Yucatán (2.2 millones), Aguascalientes (1.4 millones) y Sinaloa (3.2 millones).



