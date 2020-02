Llaman a capacitar a mandos medios para evitar conflictos laborales en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La gran mayoría de los conflictos laborales son motivados por los mandos medios, por lo que es en estos niveles donde las labores de capacitación deben enfatizarse, en el marco de las recientes reformas laborales.



Más de 90% de los conflictos laborales es generado por los mandos medios. “Ellos no pueden hablar y avientan a los trabajadores por delante”, dijo Tereso Medina Ramírez, líder de la CTM.



Explicó que los encargados de Recursos Humanos y los propios organismos empresariales deben enfocar esfuerzos en este sentido, para que los mandos medios “sepan qué hacer y qué no hacer con estas reformas”, en donde se incluyen las normas de riesgo sicosocial.



Mencionó que hasta ahora no se han peleado la titularidad de contratos, salvo el recuento que se ha presentado en Acuña, donde con el voto de los trabajadores de Arneses se reeligió a la CTM.



Explicó que actualmente el sector autopartes a nivel nacional registra 950 mil trabajadores, mientras que en las armadoras o industria final, son más de 100 mil. De ellos, Coahuila ocupa el primer lugar con cerca de 250 mil trabajadores en ambas modalidades, cubriendo 80% de la economía de la Región Sureste.



De cada 10 vehículos que circulan en el país, 4 se producen en la entidad.