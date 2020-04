Llaman a evitar fraudes por trámite de pasaportes en Coahuila

Escuchar Nota

Laen Saltillo exhortó a la población a realizar su trámite de pasaporte con anticipación y evitar recurrir a sitios de Internet ajenos a los oficiales, con el fin de agendar citas, para no ser víctimas de fraude.se implementaron medidas preventivas para la población y para el personal en general., recomendó tener cuidado, ya que se tienen reportes de personas que mencionan haber realizado su pago en una tienda de conveniencia.Expuso que el procedimiento no se realiza vía internet, ya que es obligatoria la presencia del usuario en la Oficina de Enlace de la SRE Saltillo después de realizar la cita.El trámite de cita no tiene ningún costo, mientras que los costos para el documento varían dependiendo de los años de vigencia.Señaló que debido a la contingencia porse solicita la comprensión de las y los usuarios para que acuda sólo la persona que va a realizar algún trámite, sin acompañantes y evitar llevar niños y adultos mayores.Explicó que Pasaportes implementa medidas preventivas en las instalaciones, como la aplicación dea quien ingrese, en tanto que se restringió el acceso en grupos de 10 personas que cuenten con previa cita.AsImismo, se está haciendo uso de guantes de látex para el manejo de la documentación.En ese sentido, destacó que nadie más que lhttp://citas.sre.gob.mx y al número telefónico gratuito 01 800 801 0773.Los pagos para el documento sólo se hacen a través de los bancos con los que se tienen convenios, y bajo ninguna circunstancia se realizan en tiendas de conveniencia ni a cuentas de particulares.Fernández Tonone recalcó hacer pagos en el banco días antes de la cita para evitar contratiempos, ya que los bancos llevan el mismo protocolo de atención en bloques.Recomendó que si no es urgente el documento, cancele la cita y espere que pase la contingencia para hacer una nueva cita.