Llaman a incrementar turismo en pueblos mágicos

Saltillo, Coah.- “Ahora que la gente tiene temor de subirse a los aviones por evitar el riesgo de contagiarse del Covid-19, es cuando los coahuilenses debemos ir con todo a Monterrey para atraer turismo carretero a nuestros pueblos mágicos”, afirmó el empresario hotelero Armando de la Garza Gaytán.



Experto en promoción turística, el también expresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Coahuila expuso que la gente de que vive en el área metropolitana de Monterrey está ansiosa de salir los fines de semana, para olvidarse un poco del estrés por la pandemia y todo lo que ello conlleva, y esa es una gran área de oportunidad.



“Recordemos que si alguien tiene poder adquisitivo son ellos, entonces hay que hacer campaña en medios, colocar espectaculares en carreteras, promover reportajes en las televisoras regiomontanas, pegarle con todo en las redes sociales, pero vamos a recordarles todos los atractivos que tenemos en Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas, Arteaga, Candela, Múzquiz, Viesca y Guerrero, pero solos no van a llegar, hay que ir por ellos.



“Tenemos una gran variedad de atractivos para que vengan los fines de semana a Coahuila, por dos noches o por una, pero es derrama que necesitamos para fortalecer la economía no solo de hoteles y restaurantes, también de gasolineras, tiendas de conveniencia y de toda la cadena de valor”, añadió.



De la Garza indicó que se está en el momento justo para hacer una gran campaña, muy agresiva y sobre todo muy creativa para atraer a los regiomontanos, conscientes de que por cada familia que venga, pueden atraer a cinco más al ir y comentar todo lo que encontraron, y sobre todo lo bien que los trataron.



“También necesitamos que el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo, alcaldes y sus funcionarios se pongan las pilas y en la medida de sus posibilidades le den una mano a esos pueblos mágicos, conscientes de que de la Federación no va a llegar nada y que es momento de hacer equipo, de ver para adelante”, finalizó el empresario.