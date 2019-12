Llaman a manejar con cuidado durante temporada de fiestas

Piedras Negras, Coah.- A efecto de prevenir accidentes automovilísticos en esta temporada de fiestas, la titular de la dirección de Tránsito y Vialidad, exhortó a la ciudadanía extremar precauciones y estar atentos al conducir durante esta época decembrina.



Lozano Yáñez, manifestó que si bien todo el año se pide a los conductores respetar el reglamento de tránsito de Piedras Negras, en este mes se hace un doble exhortó ya que incrementan los accidentes relacionados con el consumo de alcohol y exceso de velocidad.



Es por esto que hace un llamado a los ciudadanos a evitar manejar bajo los influjos de bebidas embriagantes, pues no solo ponen sus vidas en riesgo sino que atentan contra las de sus acompañantes y terceros.



Marina Lozano, señaló que los incidentes vehiculares afectan la economía de las familias, por lo que insiste a los automovilistas a conducir con cuidado, respetar los señalamientos, no usar el celular al manejar, para que no tengan que dejar el aguilando en pagos por reparaciones de vehículos.