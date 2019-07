Llaman a no publicar cuando vacacionan

Ante los diferentes casos de robo que han surgido en algunas viviendas ubicadas en distintos sectores del condado de Maverick y con la finalidad de evitar que se incremente el número de este tipo de reportes, se ha pedido a las familias no publicar en redes sociales las actividades que realizarán fuera de la ciudad y dejar en evidencia que las viviendas estarán solas.Mario Hernández, jefe de seguridad del precinto Tres AB en el condado de Maverick, precisó lo anterior y señaló que los oficiales vigilan todos los sectores las 24 horas del día, sin embargo es importante que las familias no hagan publicaciones en las que dejen en evidencia que las viviendas estarán deshabitadas, ya que esto llama la atención de los amantes de lo ajeno.“Es una recomendación que realizamos durante todo el año, pero principalmente en la temporada de vacaciones, no publicar que se encuentran lejos de sus casas porque los delincuentes siempre están atentos a cualquier oportunidad para cometer sus delitos, ingresar a las viviendas y robar, nosotros nos encargamos de la seguridad de las familias, pero también pedimos su apoyo”, declaró Hernández.El jefe de diputados del precinto Tres AB en esta entidad destacó que la recomendación para las familias que viajaran a otras ciudades es, confirmar que todas las puertas principales, puertas de garaje, ventanas y portones estén asegurados adecuadamente, así como dejar una luz de seguridad al interior y exterior para disuasión de los delincuentes.Hernández agregó que para evitar que las viviendas sean un blanco potencial de robo, las familias pueden realizar publicaciones de sus vacaciones una vez que regresen a sus hogares.