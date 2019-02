Llaman a no utilizar las ambulancias como taxis

La benemérita Cruz Roja lanza un exhorto a la ciudadanía para que no utilicen las ambulancias como taxi y solamente soliciten sus servicios para en caso de emergencia.Lo anterior fue informado luego de que en últimas fechas están solicitando los servicios de la ambulancia vía telefónica para casos no graves.Se dijo que en el turno de ayer se requirió esta unidad por una persona que tenía un dolor de gastritis en el fraccionamiento Fundadores.Posteriormente en Acoros una persona les llamó para que lo trasladaran a un hospital porque traía diarrea.Otro de los casos solicitados ayer fue en la colonia Aeropuerto, donde una mujer traía vómito y temperatura pero buscaba que la trasladaran al hospital.Al respecto, el paramédico David Romero señaló que las ambulancias y las salas de urgencias de los hospitales son para atender a pacientes que ponen en riesgo su vida por alguna enfermedad grave o algún accidente de tránsito, pero muchas personas solamente hablan por un dolor de estómago o una diarrea.Señaló el entrevistado que la mayoría de los ciudadanos piensan que al hablarle a una ambulancia de la Cruz Roja para pedir su traslado a algún hospital serán atendidos de inmediato, sin embargo no es así.Es la razón por la cual piden a la ciudadanía que cuando tengan diarrea, vómito, les duela la cabeza o traigan dolores de gastritis, no llamen para solicitar una ambulancia, que si quieren realmente ir al hospital que soliciten un taxi porque el tiempo que ellos pierden para este tipo de servicios puede ser valiosos para otras personas que realmente sí lo necesitan.