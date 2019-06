Llaman a ONG’s a no desinformar a migrantes

A no desinformar a los migrantes y a respetar las leyes nacionales y el Estado de Derecho, llamó hoy el gobierno de Tabasco a Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) al señalar que no existe denuncia del presunto secuestro de siete migrantes en Tenosique.El secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, expuso que la versión fue verificada y sólo se trató de un rumor con el fin de obtener un beneficio en el estatus migratorio.Explicó que en la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tenosique, se presentan muchos migrantes a interponer denuncias por diversos delitos, para obtener copia de la carpeta de investigación y con eso adquirir un estatus de víctima y poder quedarse en el territorio.Sin embargo, abundó, cuando se les llama para dar con los presuntos responsables, ya no están los migrantes que denunciaron.Consideró lamentable que haya ONG’s que se prestan a esta situación, lo que incrementa artificialmente el índice de delitos en Tenosique; “un municipio relativamente tranquilo, que lo hacen ver como un polvorín”, apuntó.En entrevista, comentó que de acuerdo con las leyes federales en materia migratoria y el Plan Nacional presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los migrantes que son asegurados se les repatria a sus países de origen, con un mínimo de posibilidad a quedarse conforme a las leyes mexicanas.A la fecha, dijo, ninguno de los migrantes que han sido asegurados en la frontera sur del estado ha solicitado visa humanitaria para quedarse en Tabasco.“La mayoría de ellos, hay que decirlo, en realidad no tienen la intención de quedarse en México, presentan esa documentación porque eso les permite un estatus para poder estar en el país. Pero lo que hacen es que cuando los vuelves a citar ya no están, ya se fueron porque con eso quieren llegar a la frontera norte”, mencionó.Al inaugurar las nuevas instalaciones del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), llamó a esas ONG’s a respetar las leyes nacionales y a comportarse en apego al estado de derecho y no mal asesorar a los migrantes.A la vez reconoció el esfuerzo ciudadano de las ONG’s que periódicamente publican estadísticas sobre el comportamiento de los diversos delitos, con la aclaración de que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública quien oficialmente integra y publica las cifras que se pueden cotejar con las carpetas de investigación del país.