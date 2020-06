Llaman a prepararse para T-MEC

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con el inicio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) perderán vigencia los certificados de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que los exportadores deberán cambiarlos.



La subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, dijo que se facilitará la vida porque ya no habrá formato de certificado de origen, sino que se permitirá la certificación en factura o en cualquier otro documento comercial, los cuales están en el portal de la dependencia.



“Opera bajo un esquema de autocertificación. No se requiere acudir ante alguna autoridad para obtener una nueva certificación”, dijo la funcionaria durante las videoconferencias para el Plan de difusión T-MEC entre los gobiernos de los estados.



Los datos mínimos que se requieren para la certificación son: certificador, exportador, productor, importador, descripción y clasificación arancelaria, criterio de origen, periodo global, entre otros.



“El certificado de origen del TLCAN solamente tiene vigencia hasta el 30 de junio; posteriormente, se requiere la presentación de la nueva certificación del T-MEC y se debe de referir a reglas de origen contenidas en T-MEC, el TLCAN ya no tendrá vigencia ni sus disposiciones. El tratado preferencial TLCAN solo se puede solicitar hasta el 30 de junio 2020”, afirmó.