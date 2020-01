Llaman a privilegiar nuevas tecnologías en las industrias

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aquellas proveedoras automotrices que no modernicen sus procesos y aprovechen las nuevas tecnologías, no solo corren el riesgo de quedar fuera de competencia, sino hasta de desaparecer.



Así lo expresaron empresarios locales, quienes pusieron en la mesa el difícil momento que vive el sector automotor, y qué mejor ejemplo que las bajas ventas en el mercado nacional en los últimos años, por lo que es momento de asumir el reto.



Francisco Javier Grijalva Campa, exdirector general de Proesa y expresidente de la AIERA, dijo que la misma demanda de los compradores provocará este cambio y ni se sentirá; el plástico, el aluminio o la nanotecnología estarán incursionando de manera rápida y las grandes proveedoras lo harán.



“Aun cuando nos subamos a ese ‘tren del desarrollo’, de todos modos hay que rezar por que los chinos no se establezcan de plano por aquí; ya vieron la información que se publicó de que ya son 13 plantas industriales de China en seis ciudades de Coahuila, y que hay otras tantas en toma de decisión”, señaló.



Productos propios



Para Tadeo Carrizales Isaac, delegado de Recursos Humanos de la AIERA, es momento de pensar en nuevas tecnologías y empezar a fabricar productos propios, pero con visión de futuro.



“Aun cuando la mayoría de las empresas automotrices es de alta manufactura, seguimos siendo maquiladores y dependemos de los mercados. Es momento de avanzar y claro que va a costar trabajo, pero debemos de avanzar a las nuevas tecnologías. Hay que comenzar por capacitar a la gente, primer paso obligado para seguir siendo competitivos”, expresó.



Actualización



Por otra parte, Miguel Hernández, vicepresidente de Canacintra Sureste, indicó que siempre ha sido necesario mantenerse actualizado en cuanto a nuevas tecnologías y métodos, pero ahora con la competencia global “de otra forma, los fabricantes de equipo original, no solo automotrices, sino de cualquier giro, buscarían otras opciones, que ahora pueden ser de cualquier parte del mundo.



“Antes teníamos la ventaja de la vecindad con EU, pero ahora ya están en nuestro país fabricantes de muchos países igualmente cerca de la Unión Americana. La cercanía ya no es una ventaja tan grande como antes, la competitividad es la regla del juego”, añadió.



Finalmente, el empresario del plástico Héctor Horacio Dávila apuntó que “es urgente subirnos a las nuevas tecnologías porque vuelven mucho mas cómodos y eficientes los vehículos, más amigables con el medio ambiente, y para el consumidor final es mucho más barato el mantenimiento”.