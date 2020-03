Llaman a respetar ‘hora de queda’ de 24 horas

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- Para proteger a la juventud de esta población y a los menores de edad, la ciudad instaló la Hora de Queda, que es de 24 horas para todos los menores de edad para que no estén en la vía pública en donde están expuestos a contagiarse del Covid-19.



Esta norma se aplica para todos los niños y jóvenes hasta los 17 años de edad, y quienes hagan caso omiso podrán hacerse acreedores a una multa de hasta 500 dólares, tanto los familiares, como el menor de edad.



La ley es por que los menores no están en escuela, también se les podrá multar a quienes estén en la vía pública y que no son acompañados de personal escolar, un padre de familia o tutor, también a quienes no se dirijan directamente a sus hogares o trabajo.



Con la declaración de desastre local, las autoridades están pidiendo a las familias locales que se mantengan en cuarentena y que solo salgan a lo esencial, que es ir a comprar alimentos, medicamento o a consulta médica.



Centros comerciales se encuentran cerrados, también oficinas administrativas de diferentes departamentos del municipio, también del condado de Val Verde, edificios de reuniones públicas, bares y restaurantes también mantienen sus puertas cerradas.



Con los casos de Covid-19 confirmados en esta población, se está pidiendo a la comunidad extremar precauciones y seguir al pie de la letra las indicaciones del Departamento de Salud del Estado, que es desde estar en cuarentena, desinfectar todo lo que toquen, lavarse las manos constantemente, evitar tener contacto con otras personas, evitar reuniones y en caso de tener algún síntoma inmediatamente acudir al hospital.