Llaman empresarios a resolver adeudos de AHMSA

“Al Gobierno federal lo único que le interesa son sus 200 millones de dólares, y no piensa en la conservación de los empleos, en la economía de las familias de toda la región, y ni siquiera toma en cuenta la situación de los trabajadores, porque como ya ha trascendido que AHMSA no tiene dinero para cubrir el ahorro de sus trabajadores, no se ha hablado si tiene para los aguinaldos, y es un tema que nadie ha tocado”, expresó el empresario hotelero.



“Estamos hablando de más de un año y medio desde que comenzó el proceso cuando inició la congelación de las cuentas de AHMSA y para la región ha sido muy desgastante, se ha perdido muchísimo empleo, empresas completas han cerrado”.

“Lo que el Gobierno federal debe asegurar en la compra-venta y proceso de cambio de propietarios de Altos Hornos de México, no son los 200 millones de dólares, sino, expuso ayer el empresario Armando de la Garza Gaytán.Entrevistado desde el noticiario Despega con Chuchuy de Tele Saltillo, dijo queAgregó que la información de que ya habría nuevos dueños, y habría un acuerdo para la venta de Altos Hornos, pero la verdad es que mientras no exista formalmente una nueva administración, no podemos tener una esperanza o certidumbre de que vendrán a redinamizar a la empresa, con todo lo que ello implica para la economía de la Región Centro de Coahuila”.Expuso que, por los problemas que ya enfrentaba la empresa, y ahora son mucho peor”., por lo que los industriales ven con buenos ojos que se avance en un proceso que dé certeza a la zona, e hicieron un llamado a no olvidar a los proveedores que han visto afectadas sus operaciones por adeudos.Luego de que se dio a conocer que en la asamblea de accionistas de Grupo Acerero del Norte autorizó que se comiencen las negociaciones con, el entorno comienza a verse un poco más claro para la zona en donde tiene presencia.Rolando Alonso Rivero Ceballos, presidente de la Canacintra Monclova, dijo que aunque todavía faltan pasos en el proceso de legalización, “al menos nos da la posibilidad de ver un poco más claro de que hay un interesado, que hay socios dispuestos a meterle algo de dinero y nosotros estar a la expectativa”.El empresario lamentó que la situación en la que se ha visto inmersa la acerera ha sido grave para la Región Centro.