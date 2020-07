Llama golpistas Muñoz Ledo a legisladores de Morena y PT

Escuchar Nota

"Los voy a calificar: son golpistas. Mentalmente son golpistas, porque no quieren la democracia. Tienen una actitud golpista, es lo que son, y lo han hecho algunos de ellos en varias ocasiones; les interesa utilizar el poder, dicen que como tenemos mayoría pueden hacer lo que queramos, Yo estoy en contra de ello", manifestó.



"Me parece, con todo respecto por mis compañeros y amigos que lo digan, que buscar que sean gentes de la mayoría es traicionar la esencia de la institución que nosotros propusimos", reiteró.



"Espero que le llegue el mensaje a Mario Delgado, que tenga mucho cuidado con su función, porque este tipo de corrientes antidemocráticas no prosperan", reiteró.



"Mi querido John Ackerman que es un compañero de partido tiene mucho celo partidario, eso es lo que lo distingue, es muy celoso, pero él no estuvo directamente involucrado en el proceso de las autonomías, esto es tan absurdo como que si yo que he luchado por la autonomía de la Universidad Nacional, luego pida que la controle el Gobierno. Nosotros luchamos por la autonomía nadie más, la izquierda", rememoró.



que demandan la reposición del proceso de evaluación de los aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).En conferencia virtual, el legislador advirtió que los diputados que firmaron la carta enviada ayer al coordinador de Morena, Mario Delgado, en la que demandan desechar las quintetas presentadas por el Comité Técnico de Evaluación, revelan una fibra autoritaria y ponen en riesgo el prestigio democrático del movimiento que representa Morena.Muñoz Ledo afirmó que quienes hacen ruido para descalificar el proceso están en contra de los progresos democráticos que ha liderado la izquierda, porque en el fondo buscan influir a favor de un partido político, como si Morena fuera un partido de un pensamiento único.El diputado de Morena recordó que su partido pudo llegar al poder gracias a un Estado democrático, lo que lo obliga a demostrar que también son demócratas.Incluso señaló que quienes cuestionan el proceso malinterpretan al Presidente y lo rebajan como político."No es banal lo que estas personas cuyo nombre no conozco, afortunadamente, cualquiera que sea su grupo político, no es banal, es una tendencia autocrática, y lo peor de todo porque tienen la idea de que el Gobierno quiere ser autocrático, interpretan incluso mal al Presidente de la República, lo rebajan como político. Andrés Manuel es demócrata y nosotros somos garantes de ese espíritu democrático", aseveró.Muñoz Ledo cuestionó que los diputados que suscribieron la carta busquen que al INE lleguen personas favorables a un partido, a pesar de que el objetivo es, precisamente, que sean personas ajenas e independientes a cualquier institución política, pero sobre todo al que ostenta la mayoría.El morenista pidió a sus compañeros de bancada que razonen y a Mario Delgado le dijo que debe tener mucho cuidado en su calidad de coordinador parlamentario.El legislador consideró que el proceso para elegir a los aspirantes a ocupar las cuatro vacantes en el Consejo General del INE ha sido impecable dada la calidad de las personas que conforman el Comité Técnico de Evaluación.El ex presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro se refirió de manera específica a John Ackerman, integrante del Comité y el único que ha descalificado el proceso de evaluación de los aspirantes.Ayer, en el marco de las entrevistas de la Junta de Coordinación Política a los aspirantes al INE, 75 diputados del PT y de Morena enviaron una carta a Mario Delgado en la que demandaron desechar las quintetas y reponer el proceso de evaluación de las y los aspirantes, ya que en las listas se incluyeron a personas relacionadas con "grupos hostiles a la cuarta transformación".En contraste, siete coordinadores parlamentarios, entre ellos Mario Delgado, defendieron las listas y se pronunciaron porque éstas sean votadas el próximo miércoles por el Pleno.