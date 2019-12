Llaman hipócrita ecologista a Alejandro Sanz

“Me siento desesperado por el estado del mundo, por un futuro que incluye a mis cinco hijos, mis tres nietos y sus hijos, la gente está enfadada”, dijo Ford en la conferencia sobre los retos del cambio climático, realizada por la ONU.

“Que dicen los millonarios progres que nos impongan sacrificios”, escribió Vox.

Que dicen los millonarios progres que nos impongan sacrificios, que vivimos muy bien https://t.co/TjvstBDbMZ pic.twitter.com/uUaW2wXyBI — VOX (@vox_es) December 10, 2019

Harrison Ford, Javier Bardem y Alejandro Sanz ondearon la bandera ecologista en lay urgieron a la gente y autoridades a actuar para enfrentar el cambio climático.Sin embargo, usuarios de redes, prensa y hasta partidos políticos en España acusan a las superestrellas de hipocresía, debido a las huellas medioambientales que dejan sus lujosos estilos de vida.El astro de Indiana Jones y Star Wars, por ejemplo, tiene una flota de aviones privados, avionetas y un helicóptero, que utiliza con frecuencia y pilotea él mismo a pesar de que el transporte aéreo es sumamente contaminante.Eso no le ha impedido fungir como vicepresidente de la organización Conservation International, que busca proteger la naturaleza y el clima estable., quien actualmente está en una gira internacional, también acudió a la, donde anunció un plan para que sus conciertos no emitan CO2.También pidió a los líderes mundiales no tener miedo a exigir sacrificios a los ciudadanos, en aras de hacer legislaciones que contribuyan al medio ambiente., ironizó con el intérprete y emitió un tuit con fotos de Sanz a bordo de un avión privado, un yate, una moto y una camioneta.Bardem, a decir de diversos periódicos españoles, tampoco se salva con eso de los dobles discursos. El actor, quien recientemente produjo un documental con Greenpeace, Sanctuary, dio un discurso en la Marcha por el Clima, y antes, en la COP25, aseguró que los negacionistas del cambio climático son estúpidos.