Llaman Principe del Pop a Shawn Mendes y reacciona Bieber

Shawn Mendes fue nombrado como el Príncipe del Pop por la revista The Observer, pero Justin Bieber no estuvo de acuerdo con el nombramiento.Mendes compartió en su perfil de Instagram una fotografía en la que recibe el título, y Bieber reaccionó y retó al intérprete de "Treat You Better"."Tendrás que romper algunos récords más para destronar mi título, amigo. Pero si quieres podemos jugar hockey, escuché que eres un gran jugador en el hielo", escribió Bieber.La respuesta del esposo de Hailey Baldwin fue apoyada por algunos usuarios y criticada por otros."No, no exactamente, Bieber no es el Príncipe del Pop, ¿ok? El mundo entero sabe que él es el Rey del Pop", escribió la usuaria @jdbcrewbackup."Espero que de verdad estés tomando en serio tu terapia porque en serio necesitas relajarte", publicó @gandharvi19.Mendes no ha respondido al comentario del intérprete de "Sorry".