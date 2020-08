Llaman restauranteros saltillenses a extremar medidas por pandemia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Luego de los cierres de restaurantes que se han dado por el incumplimiento de las medidas sanitarias, el repunte de los casos de coronavirus, el empresario Fabio Gentiloni Arizpe, presidente de la Canirac Saltillo, hizo un llamado a ser más estrictos al respecto, para evitar medidas restrictivas de parte de las autoridades.



“Como restauranteros tenemos que ser muy conscientes de la situación de lo que está pasando en la ciudad. Todos tenemos que colaborar para podernos sostener. Esperemos que no se colapse el sistema de salud… hay que trabajar de la mano de las autoridades y ser más estrictos con los clientes”, dijo Gentiloni.



Detalló que la situación se complica todavía más cuando se trata de consumo de alcohol. Muchos clientes tienen mayor problema con seguir las indicaciones.



De tomarse medidas restrictivas nuevamente, subrayó, “nosotros como restauranteros, ya no podemos aguantar un cierre más. Muchos, incluyendo Il Mercato, cerrarían sus puertas si nos hacen cerrar nuevamente. Estamos haciendo todo lo posible para no llegar a eso”.



Recordó que desde las primeras semanas del mes de marzo comenzaron las complicaciones para el sector, algunos tuvieron que cerrar sus puertas temporalmente y desde el mes de junio cuando se inicia el proceso de reactivación hasta la fecha, la gran mayoría sigue sin retomar el ritmo.



Mencionó que, hasta ahora, ninguno de los restaurantes afiliados ha sido sancionado o cerrado por incumplimiento de medidas sanitarias.