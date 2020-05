Llamarán diputados a comparecer a Ana Guevara

Escuchar Nota

"Que comparezca -dijo- no ante nosotros, sino ante la ciudadanía, sobre las denuncias debido a posibles desvíos de recursos por más de 50 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en la compra de materiales deportivos, lo que no ha podido aclarar porque las comprobaciones se realizaron por medio de empresas fantasma y documentación apócrifa".



Diputados federales determinaron en comisiones citar a comparecer a la titular de la, a fin de que informe sobre la ejecución del presupuesto del 2019 asignado al organismo.Durante su primera reunión virtual de la Comisión de Deporte, los legisladores integrantes acordaron solicitar la comparecencia de la funcionaria a quienAsimismo, pedirán que dé a conocer cómo reorientará los recursos que se tenían proyectados para los Juegos Olímpicos convencionales y paralímpicos, que fueron aplazados a causa de la contingencia sanitaria.El presidente de dicha instancia legislativa,, sin embargo la titular no ha atendido al llamado.Añadió que las observaciones de la dependencia federal sólo abarcaron la mitad de 2019, en las cuales también se encontró que en el Capítulo 3000 del presupuesto, que se refiere a la contratación de personal bajo el régimen de prestadores de servicios, a la Conade el año pasado se le etiquetaron 70 millones de pesos para más de 300 puestos; no obstante, se ubicaron 70 plazas irregulares.El diputado, con el objetivo de que explique los supuestos actos de corrupción, toda vez que tiene derecho a la réplica y desmentir, si así lo estima ella, los señalamientos.El diputado Erik Isaac Morales, de Morena, indicó que es necesaria la presencia de la directora para que informe sobre sus acciones durante 2019, los criterios que se tomaron para apoyar o no a ciertos deportistas y de qué manera se reorientarán los recursos que se tenían proyectados. "Pero sin el afán de ajusticiarla", demandó.