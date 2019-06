Llega a México nuevo servicio de streaming, Starzplay

Starzplay es un nueva plataforma de streaming que llega a México, a través de Apple TV, para presentar en nuestro país todo su contenido de estreno y original.Con más de 25 millones de suscriptores a nivel mundial y un canal presente en 42 países. Los suscriptores de la aplicación Apple TV podrán tener acceso a StarzPlay a través de iPhone, iPad, Apple TV y algunos Samsung Smart TV.Starz, el canal de televisión premium de Estados Unidos, lanzó su servicio internacional también en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Costa Rica y Panamá.Ya sea en línea o sin conexión, los usuarios tendrán acceso no sólo al canal de televisión, sino también a las películas y series originales.Entre sus contenidos a destacar se encuentran la serie épica The Spanish Princess, la cual narra la historia de Catalina de Aragón, princesa de España, quien se enfrenta a diferentes obstáculos para conseguir el trono que tanto se le ha prometido desde que era una niña.También podrán encontrar la serie Vida, protagonizada por la mexicana Melissa Barrera y Mishel Prada (Fear the Walking Dead). Ellas interpretan a dos hermanas mexicanas-americanas que viven en Los Ángeles, pero que tendrán que regresar a su lugar de origen sólo para descubrir que su madre esconde muchos secretos.La plataforma también ha dado a conocer que el próximo 30 de junio estrenará The Rook, un thriller sobrenatural de espías, basado en la novela homónima escrita por Daniel O’Malley y que será protagonizado por Olivia Munn.Starzplay cuenta con un total de 25 millones de suscriptores alrededor del mundo. ¿Será que en México y América Latina logre seducir a los espectadores? ¿Estará a la altura para competir con Netflix, Disney + o incluso con la nueva plataforma de streaming de Apple TV +? Sólo el tiempo lo dirá.