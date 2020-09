Llega a México prueba PCR para detectar coronavirus en 45 minutos

Escuchar Nota

“Esta plataforma lo que viene a hacer es sustituir un laboratorio de biología molecular completo, está máquina es del tamaño de una laptop y va a hacer todo lo que haría un laboratorio. La torre optimiza el equipo de laboratorio, permite correr de manera simultánea 12 muestras a una hora, eso es 288 muestras en 24 horas”, dijo Norma Hernández Guerrero, directora médica de bioMérieux Latinoamérica.



“Dependiendo del volumen que se maneje de las pruebas nosotros ponemos el equipo en una posición de comodato, o estamos a disposición de poder venderlo todo, depende de la configuración, aproximadamente cada modulo puede costar un millón de pesos”, dijo Héctor Barillas, director General en México del laboratorio bioMérieux.

"Todavía no se han concretado ventas ahí por los procesos internos que tienen la compras de gobierno, pero estamos en negociaciones de que puedan tener la prueba”, agregó.



“Una vez que se toma el exudado, se toman 300 microlitros de esa muestra, se ponen en el reactivo, una solución para hidratar el reactivo y se tiene que meter al equipo, se inicia la prueba y el personal se puede ir a hacer otra cosa durante los 45 minutos que corre la prueba, la capacitación es mínima”, mencionó.

, que es capaz de detectar el coronavirus y otras enfermedades respiratorias con un sólo reactivo en 45 minutos, debido a queEn conferencia, explicó que, cuyo precio oscila en un millón de pesos., que tenía sensibilidades de entre 80 y 86 por ciento, esta prueba llega a alcanzar el 97 por ciento para el virus del SARS CoV-2, “sí es superior versus a las PCR convencionales”, por lo que el porcentaje de falsos positivos y falsos negativos es mínimo.“Por lo menos habría un riesgo de menos del 1 por ciento de tener falsos negativos y de falsos positivos, si estamos hablando de sensibilidad del 97 por ciento, tendríamos una probabilidad aproximada del 3 por ciento de tener estos falsos negativos. Al ser muy específica no hay falsos positivos, pero falsos negativos sobre todo si la muestra no es bien tomada pudiera haber un riesgo el 3 por ciento de este resultado”, resaltó.Héctor Barilla indicó que el laboratorio ya está en negociaciones con algunos hospitales tanto públicos y privados, como el de Guadalajara y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.Norma Hernández destacó que no se requiere personal calificado, pues sólo se tiene que montar la prueba, aunque es primordial que sepan tomar el exudado nasofaríngeo.