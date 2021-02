Llega a Veracruz físico-matemático que dejó todo para recorrer el mundo en bicicleta

Escuchar Nota

Antes, “yo trabajaba en desarrollos Web y aplicaciones, durante un par de años, aunque no era lo que me gustaba y para lo que me formé, que es matemáticas y física pura”.



“Mis dos papás están juntos en Burgos, que es mi ciudad y dos de mis abuelos (…) hermanos no tengo, soy hijo único, que es más común en España”.



“Con 15 o 16 (años de edad) me hacía viajes de uno o dos días, empecé así a pasar la noche en algún pueblo, entre medias, entre Madrid y Burgos, por ejemplo. Luego empecé a hacer viajes de tres semanas en vacaciones cuando estaba en la universidad y llegó el momento en el que pensé como porqué no hacer esto”.



“Sí por supuesto; la verdad es que ha sido un cambio de vida radical, de estar ahí en un trabajo estable en Madrid de programador a esto, y sí, realmente me gusta lo que hago”.



“Cuando tomas una decisión así tienes que estar dispuesto a asumir las consecuencias, puede ser que salga súper mal pero si sale bien es muy satisfactorio.



, con dos licenciaturas (Física y Matemáticas) por la Universidad Complutense de Madrid,; compró un vuelo a Argentina para atravesar América, desde el llamado “fin del mundo” hasta Alaska.Han transcurrido poco más de cuatro años desde que inició la aventura, y después de atravesar 13 países llegó a México en donde quedó atrapado por la pandemia.De paso por Veracruz, con una sonrisa en el rostro cuenta su historia: “Soy de Burgos (España), pero viví muchos años en Madrid; de ahí salí hacia Ushuaia (lugar que marca el final del continente americano en su extremo sur)”.: “Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y ahora México”.Su objetivo en el país es visitar los 32 estados, apenas lleva 10 entre los que recuerda: “Chiapas, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Puebla, Veracruz”.Su familia “lo tomó mejor en los primeros años que ahora, porque ya quieren que vuelva aunque tienen la idea de que voy a regresar y voy a establecerme en España, pero ahora mismo no tengo ese plan. Sí regresaré, quizá unos meses pero no para quedarme, estoy pensando en dar toda la vuelta a África, por ejemplo”.Desde la adolescencia, recuerda, inició su gusto por recorrer largos tramos.Aunque pudo ahorrar para pagar sus primeros meses en el exterior, llegó el momento en el que el dinero se agotó por lo que comenzó a escribir sus anécdotas en cuadernillos para venderlos y sobrevivir.“Con esos ahorros fui avanzando durante los dos primeros años, siempre tenía la idea de qué iba a hacer cuando se me terminara, no quería regresar a España a hacer lo mismo.Entonces empecé a escribir como que lo más interesante de todo el viaje, que ya son unas cuantas, resumirlas en seis pequeños libros, que se leen rápido en 10 minutos cada uno, e irlos vendiendo en pueblos, cafeterías y zócalos. Llevo haciendo eso desde Colombia y la verdad es que me sorprendió que pudiera vivir de eso”.A lo largo de la travesía ha tenido grandes momentos: “Encontré un canadiense con el que compartí tres meses por la Patagonia, y luego Evelyn que conocí en Panamá y con la que desde hace un mes estoy viajando”.Pero también han surgido complicaciones: “Siempre hay averías, eso ni cuenta porque siempre se te rompen cosas o hay días de climas con mucha lluvia, pero eso es lo habitual del viaje.Los mayores problemas siempre vienen en las fronteras, en donde simplemente pones el sello y avanzas, pero claro, cuando vas en bicicleta siempre te pasas de tiempo en el país, estás de ilegal y tienes que pagar multas al salir de los países”.Varias llantas, cadenas y refacciones ha cambiado por el desgaste, pero su meta está intacta, quiere lograr lo que se propuso, no importa cuánto tiempo dure en hacerlo ni qué tenga que pasar para cumplirlo.Porque su viaje apenas comienza;. Le esperan África y tal vez Asia, porque dice, los sueños son para vivirlos.Es un poco arriesgado, lo más difícil es tomar la decisión y empezar, pero suele ser raro; si alguien tiene un sueño es raro que salga mal porque la gente suele ayudar mucho a las personas con sus pasiones”.Es una historia que inspira, porque en medio de todo lo malo, Álvaro nos recuerda que lo material es efímero, que soñar en grande es posible, y que los límites solo están en nuestra mente.