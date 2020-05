Llega a Youtube una de las funciones más esperadas por los usuarios

Escuchar Nota

anunció hace varios meses una nueva función llamada capítulos, con la cual haría mucho más sencilla la navegación en los videos debido a que un usuario podría llegar fácilmente a la parte del video que quiere ver en lugar de estar adivinando o adelantando 10 segundos durante varias veces hasta encontrar la parte que busca, dio a conocer el portal de tecnología, o bien, si es la segunda o tercera vez que lo ven, entonces para saber exactamente las instrucciones o proceso que deben seguir (en caso de que sea un tutorial) para concluir su cometido.En videos de conciertos que duran más de 1 hora estos capítulos también son de gran ayuda debido a que puedes pasar a tu canción favorita o brincar entre temas en lugar de estar esperando a que llegues a ese momento especial., sin embargo, YouTube considera que esta función tiene muchos beneficios, pues incluso dicen haber hecho una investigación de campo para saber cómo es que los usuarios interactúan con la plataforma., los capítulos por ahora no se establecen de forma automática, por lo que no todos los videos de la plataforma los van a tener (al menos no por ahora).Parece que los capítulos sí aparecerán en los videos de YouTube cuando los creadores de contenido utilicen las marcas de tiempo que están disponibles desde hace tiempo, y las cuales permiten que la navegación en los videos sea mucho más sencilla.En teoría, las marcas de tiempo aparecerán desde el comienzo del video, y deberán tener como mínimo 3 marcas de tiempo, sin embargo, en nuestro caso hemos podido comprobar que hace unos días un video que aparecía con capítulos de un concierto de The Strokes, hoy ya no aparece con estas marcas, por lo que no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió.La visualización de los capítulos será exactamente igual en computadoras y en dispositivos móviles, pero en los smartphones con respuesta háptica sentirán una pequeña vibración cada vez que se cambia de capítulo.La empresa también ha mencionado que le estará recordando a los creadores de contenido utilizar los capítulos para sus videos antes de subirlos.Por otro lado, los contenidos de YouTube Originals también tendrán la segmentación por capítulos muy proto.Si quieres ver por tu cuenta cómo son estos videos con segmentación por capítulos, aquí te dejamos algunas opciones disponibles, lo malo es que por alguna razón la opción de cápitulos no la hemos podido visualizar desde el teléfono (sí en la computadora), aunque probablemente en las próximas horas o días esté disponible.