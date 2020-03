Llega al fin Lucia Berlin a su hogar

Escuchar Nota

nunca dejó de sentirse una extraña en cualquier lugar que pisaba. Hija de un geólogo y un ama de casa, la escritora creció entre paredes extrañas y caras nuevas: personas que iban y acompañaban a su familia en la casa de huéspedes en las que solía quedarse.Si bien la febril escritora deo la sopesada autora de, es actualmente un fenómeno literario, en vida tuvo un éxito moderado y casi sucumbió ante el olvido, del cual se ha recuperado. Su obra está llena de mujeres fuertes en medio de situaciones imposibles y arriesgadas. Obsesiones que llenan las páginas de sus volúmenes de ficción los cuales recuerdan, sin embargo, que detrás de cada personaje está una mujer real narrando alguna parte de su vida... como la nostalgia por un hogar inexistente, como se percibe en los recuerdos que conformanEs por eso que “cuando leemos la ficción dey eso es su vida. Sus cuentos están en esa tenue línea que divide a una ficción muy loca de una vida completamente loca”, como explicó Mayra González, directora literaria de Alfaguara a Zócalo.Cuando el lector inicia la odisea de paladear a Berlin se encuentra con una prosa íntima y cercana, un velo que cubre hechos sucedidos con un manto de imaginación. Así, uno puede encontrarse con drogadictos o traficantesTodo ello aderezado con la sensación de que la historia impresa es narrada por alguien que se tiene a un lado, y de que es un relato vivo de un hecho que sucedió realmente... ¿pero a quién?, un compendio de apuntes sobre su vida, fotografías íntimas que revelan los paisajes que plagaron su infancia y cartas en las que la voz suave de su autora lleva a quien pose sus ojos en ella, a una historia que hará que se pregunte si eso en realidad ocurrió.“Quien ya leyó su ficción y llega a Bienvenida aAsí, cuando uno la ve en sus fotografías y la conoce por sus cartas en las que cuenta esas travesías de casa en casa, sabemos que tantos cambios, viajes y vivir en una ciudad y luego en otra, recaló en ella, en saberse exiliada. Eso es lo que hace que siempre quiera regresar a casa... o encontrar una.Así, aquellos que no hayan leído los cuentos, se encontrarán con una vida emocionante y dolorosa por momentos; una vida que se llena de luz cuando habla de su maternidad muy peculiar. Esos lectores sentirán una necesidad de irse a los cuentos, en los que saben que encontrarán la misma prosa y esa necesidad de un hogar”, explicó González.El mercado latinoamericano se ha mostradoque existe desde Oaxaca hasta Santiago, lugares por los cuales también caminó Berlin. Su obra, por otra parte, muestra esas situaciones rayanas en el límite que se disuelven suavemente por un delicioso sentido del humor que pareciera más mexicano que otra cosa.permean su historia y obviamente sus cuentos. En esos relatos hay mucho de nuestra tierra, música y de nosotros.“Ese es otro de los puntos de toque quey especialmente con los mexicanos, ya que nos habla de una frontera que conocemos y que nos despierta una cercanía”.de construir sensaciones sorprendentes con una frase íntima o relatar los sinsabores de la vida a través de personajes rotos, ha hecho que se le compare con su compatriota Raymond Carver y el ruso Anton Chéjov, considerados los mejores cuentistas de la historia.Así irrumpió en un canon literario no solo dominado por hombres, sino también en uno mercadológico en el que la narrativa corta ha sido minimizada por las grandes editoriales en pro de la novela. Por eso, el que los libros de Berlin tengan una cifra de“Lucia Berlin nos recuerda que no hay una fórmula para la literatura. Cuando se apostó por publicarla los argumentos fueron: 'es cuento y es una mujer que ya está muerta, vamos a vender poquito pero tenemos que publicarla'.y, de pronto, sin mayor campaña, comenzó a vender y vender, y nosotros comenzamos a reeditar. Hasta ahora se han vendido 100 mil ejemplares en Latinoamérica. No podemos explicar el fenómeno de Lucia Berlin más allá de su calidad literaria y el gusto de los lectores que fueron leyéndola y pasaron la voz.“Creo que eso nos ha abierto y nos ha recordado la importancia de los rescates. Para Alfaguara se ha abierto un panorama que nos muestra que al margen de las novedades, existen autores que han publicado libros brillantes y que deben pertenecer a las bibliotecas de los lectores.