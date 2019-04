Llega al quinto piso

Originaria de Katy, ciudad perteneciente a Texas, Estados Unidos, Renée Zellweger que tiene raíces suizas y noruegas, es una de las actrices más galardonadas en la historia del cine, y sin duda una consentida de Hollywood.Uno de sus papeles más destacados y que la llevó a pertenecer a un selecto grupo de actrices, fue su trabajo en Regreso a Cold Mountain (2003) que le otorgó el premio Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el del Sindicato de Actores, acción que muy pocos han logrado en la historia del cine.Ha estado nominada a los cuatro premios en 17 ocasiones, de los cuales ha obtenido un premio Oscar (2003), tres Globos de Oro (2001, 2003 y 2004), un BAFTA (2003) y tres del Sindicato de Actores (en 2002 como actriz y reparto, y en 2003), premios considerados los más importantes para un actor.Debido a su trayectoria y con motivo de su cumpleaños 50, te presentamos una breve lista de sus mejores películas y sus actuaciones más destacables, además pronto la veremos en Dilema, una nueva serie de Netflix, donde luce irreconocible.Esta cinta seguimos el declive en la vida de Jerry Maguire (Tom Cruise), quien a pesar de formar en una prestigiosa agencia dedicada a la promoción de deportistas y de ser uno de los empleados más competentes, es despedido por la empresa y abandonado por sus amigos. Es ahí donde deberá comenzar de cero con un futbolista de segunda como único cliente y una secretaria que es madre soltera (Renée Zellweger) y que depende de su labor junto a Maguire para mantener a su hijo.En esta cinta que coprotagoniza junto a Jim Carrey, quien interpreta a Charlie, un inocente y amable policía de Rhode Island, quien además es padre soltero de tres hijos, narra la vida de este y su cansancio de que siempre le tomen el pelo, por lo que sufre un trastorno de personalidad y deja salir a su alter ego totalmente distinto a él. En los intentos del departamento de policía por mantenerlo alejado de la ciudad para que este no manche su reputación, le encargan la labor de escoltar a Irene P. Waters (Zellweger), con quien tendrá que convivir en su camino hacia Massena, Nueva York.En este filme, Renée Zellweger interpreta a una camarera de Kansas City (Betty Sizemore), quien se la pasa viendo una telenovela que se sitúa en un hospital. Después de que su esposo es asesinado a manos de los narcotraficantes de droga Charlie (Morgan Freeman) y Wesley (Chris Rock), decide viajar a Los Ángeles en busca de cumplir su sueño de ser una enfermera y convencida de que ella es la novia del protagonista, el Dr. David Ravell (Greg Kinnear).Bridget Jones(2001-2016)Basada en la novela homónima de Helen Fielding, esta cuenta la vida de Bridget Jones (Renée), una mujer de 30 años, soltera y llena de complejos quien no logra sostener una relación amorosa estable, quien en año nuevo se promete bajar de peso y escribir un diario. Para su desfortuna, su vida amorosa se ve divida entre dos hombres: Daniel Cleaver (Hugh Grant) y Mark Darcy (Colin Firth). Esta historia tuvo tres entregas que se componen de El Diario de Bridget Jones (2001), Bridget Jones: Al Borde de la Razón (2004) y El Bebé de Bridget Jones (2006).Ambientada en los años 70, este musical narra la vida de dos mujeres en el mundo del espectáculo, quienes después de asesinar a sus respectivas parejas, tratan que su caso judicial se mantenga en el centro mediático de Chicago. Roxie Hart (Renée) es una de ellas, quien es una cantante que sueña con seguir los pasos de Velma Kelly (Catherine Zeta-Jones), la otra mujer, con quien se encuentra en prisión después de coincidir por sus respectivos asesinatos. La cinta se llevó 13 nominaciones al premio Oscar, y se llevó seis de ellos, entre la que destaca a Mejor Película.Considerada como una de las mejores interpretaciones de la actriz, esta historia basada en el libro de Charles Frazier, se sitúa en 1860 durante la Guerra Civil, donde seguimos la historia de tres personajes en simultáneo que se necesitarán mutuamente para sobrevivir. Por un lado se encuentra Inman (Jude Law) quien tras haber sido obligado a servir a su país en la guerra, es herido y se dispone a viajar de regreso a casa, aunque durante el camino tiene diversos inconvenientes. A su vez, seguimos a Ada (Nicole Kidman), mujer a quien ama Inman, quien debe proteger la granja de su padre, y que durante su camino, conoce a Ruby (Zellweger), quien se vuelve parte fundamental de su vida al enseñarle diversas virtudes.Basada en hechos reales, este filme recaba los hechos acontecidos al boxeador James J. Braddock (Russel Crowe), quien después de su retiro, decide regresar al cuadrilátero en la época de la Gran Depresión para poder alimentar su familia. A pesar de no ser un boxeador con talento nato, su coraje, sacrificio y dignidad, lo llevarán a alcanzar sus metas. En esta cinta, Renée Zellweger interpreta a Mae Braddock, esposa de James, quien lo ayudará a superar la crisis por la que atraviesa su familia.Esta biopic habla sobre la vida de Beatrix Potter (Zellweger), una escritora e ilustradora de libros infantiles y que fue considerada como una mujer inteligente y caristmática que tuvo que luchar contra los convencionalismos de su época. Durante su camino, se enamora de Norman Warne (Ewan McGregor), su editor, quien la ayudó para alcanzar la fama con sus libros infantiles, donde se popularizó su personaje más emblemático, Peter Rabbit, mismo que hoy en día se utiliza como ícono de la pascua.