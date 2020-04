Llega Ceremonia al mundo virtual

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Como la versión presencial del Festival Ceremonia 2020 no pudo llevarse a cabo debido a la pandemia del coronavirus, el equipo del evento organizó una versión en línea.



En las redes sociales oficiales del festejo musical se compartió el cartel de actividades que compondrán su edición online, a llevarse a cabo este sábado, desde las 10:00 hasta las 23:59 horas.







“Mientras trabajamos en una nueva fecha, traemos para ti diferentes actividades virtuales con amigos y #CeremoniaSocial”, se lee en el texto que acompaña a la imagen.



Artistas como Pablo Vittar, Anna Prior (de Metronomy), DJ Sueño, Girl Ultra, Paloma Mami,Tainy, Diego de Rey Pila, Lao, Little Jesus, C. Tangana con Álvaro Díaz y muchos más son los que conforman el line up del evento, que al parecer se compartirá en susredes sociales.