Llega Claudia Schiffer al quinto piso

“Era Barbie en persona. Era la mujer perfecta porque no era flaca, sino curvilínea, su busto, cadera, el pelo, la boca. Revolucionó. Fue de las primeras en hacer muchas portadas y campañas que no se hacían antes con modelos, se hacían más con actores.

“Han habido modelos muy famosas, pero ni Gisele (Bündchen) logró lo que Claudia Schiffer”, dice Estela Sáenz, directora de la agencia Shock Modelling.

“Se combinó esta idea que tenía (John) Casablancas, de manejar (la agencia de modelos) Elite, quiso hacer que las modelos se volvieran personalidades.

“Y Karl Lagerfeld también las quería hacer grandes estrellas, la época de Versace. Fue el momento para que ellas se volvieran lo que fueron, que ninguna más ha logrado. La era de los 90 con ellas, es una cosa impresionante”, recalca Sánez.

“Cuando empecé como modelo, fui a la agencia y dije: ‘Quiero ser modelo’. Nunca lo vi como: ‘Quiero ser famosa’. Lo enfoqué más bien como: ‘Quiero ser buena y llegar a lo más alto’.

“Era de locos, como si fuéramos estrellas del rock. No podías entrar en el coche a no ser que te hicieran un camino. Cortaban las carpas en las que nos preparábamos para hacernos fotos. Había seguridad en cada desfile”, dijo Schiffer a la revista ELLE.

“La gente te daba de todo. Sobre todo en Chanel. Karl (Lagerfeld) solía decir: ‘Baja a la tienda y llévate lo que quieras. Puedes llevarte toda la colección, lo que quieras’. Donde otras habrían aprovechado, yo siempre sentí que no podía. Hay un límite cuando alguien dice: ‘Escoge lo que quieras’. No escoges todo lo que hay.

Así comenzaría la historia de. Para algunos la modelo de las modelos.A celebrar sus 50 años, la alemana vive alejada de las pasarelas, el glamour y todo aquello que le generó gloria, en una casa en la campiña inglesa, con su esposo, el cineasta Mathew Vaughn, y sus tres hijos.Pero, su nombre en el mundo de la modaFue en la década de los 90 cuando Shiffer, junto a Naomi Camp-bells, Cindy Crawford y Linda Evangelista se posicionaron en un nivel por encima de cualquier maniquí. Se creó entonces el mote supermodelos.Con su destreza y atractivo, acapararon las campañas publicitarias de las firmas más importantes, los diseñadores ansiaban trabajar con ellas.Una colaboración de la rubia con Guess, fotografiada por Ellen von Unwerth, fue la que le dio fama. Ese aire a la actriz Brigitte Bardot atrajo al fallecido káiser de la moda, Karl Lagerfeld, quien la convertiría en su musa.Su consagración como modelo estuvo acompañada de colaboraciones con Richard Avedon, Mario Testino, Gianni Versace y otras figuras del diseño y la fotografía.A la fecha, más de mil portadas de revistas han llevado una placa con su imagen.Fue imagen de Chanel, Balmain, Giorgio Armani, Bvlgari, Escada, Dolce & Gabbana, Fendi, Louis Vuitton, Óscar de la Renta, Michael Kors, Ralph Lauren, Revlon, y L'Oréal, de quien es una de sus más longevas embajadoras.Caminó en los shows de Christian Dior, Valentino, Chanel y muchos más, hasta que en 2002 dijo adiós en un desfile de Yves Saint Laurent.Pondría en segundo plano su carrera para dedicarse a la crianza de sus tres hijos: Caspar, Clementine y Cosima.Una vez Hermès me ofreció llamar a un bolso con mi nombre. Pensé: ‘¡No!’. No recuerdo bien por qué”, agregó la modelo.Admite que sufría timidez patológica, misma que le hizo hacerse la dormida en un avión para no saludar el director Luc Besson, por la que rechazó una oferta de Michael J. Fox para actuar en una serie o por la que no quiso aparecer en el video de Freedom, de George Michael., jugar tenis con sus amigos y centrarse en su faceta empresarial, con su línea propia de productos cosméticos o colaboraciones con pequeñas firmas, como Bordallo Pinheiro, de cerámica portuguesa, o la línea de ropa francesa Etre Cécile.