Llega Coahuila a 2 mil 116 casos de Covid-19 y suma 108 decesos

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud de Coahuila (SS) informó en su reporte diario que al momento se registran 71 nuevos casos de COVID - 19 en la entidad, incluidas dos defunciones: una de una mujer de 53 años originaria del municipio de Torreón y la segunda de una mujer de 60 años de Monclova (ya contabilizada como caso)



Al día de hoy, se contabilizan en Coahuila EN TOTAL 2,116 casos - incluidos 108 decesos - distribuidos de la siguiente manera:



DISTRIBUCIÓN DE CASOS



-Torreón

Mujer de 21 años

Mujer de 53 años (+)

Mujer de 55 años

Mujer de 26 años

Mujer de 24 años

Mujer de 29 años

Mujer de 36 años

Mujer de 26 años

Mujer de 37 años

Mujer de 25 años

Mujer de 46 años

Mujer de 29 años

Mujer de 24 años

Mujer de 64 años

Mujer de 46 años

Mujer de 29 años

Mujer de 28 años

Mujer de 40 años

Mujer de 26 años

Hombre de 52 años

Hombre de 35 años

Hombre de 27 años

Hombre de 52 años

Hombre de 27 años

Hombre de 37 años

Hombre de 25 años

Hombre de 72 años

Hombre de 50 años

Hombre de 25 años

Hombre de 29 años

Hombre de 22 años

Hombre de 34 años

Hombre de 70 años

Hombre de 22 años

Hombre de 68 años



-Monclova

Mujer de 49 años

Mujer de 21 años

Mujer de 27 años

Hombre de 40 años

Hombre de 26 años

Hombre de 25 años

Hombre de 34 años

Hombre de 35 años

Hombre de 32 años

Hombre de 27 años

Hombre de 24 años

Hombre de 25 años



-San Juan de Sabinas

Mujer de 37 años

Hombre de 33 años

Hombre de 53 años

Hombre de 47 años

Hombre de 47 años



-Múzquiz

Mujer de 65 años

Mujer de 42 años

Mujer de 45 años

Mujer de 57 años

Hombre de 32 años

Hombre de 34 años



-Sabinas

Mujer de 31 años

Mujer de 40 años

Mujer de 34 años

Hombre de 41 años

Hombre de 17 años



-Matamoros

Mujer de 16 años



-San Pedro

Mujer de 37 años

Mujer de 56 años

Mujer de 51 años

Hombre de 66 años



-Sacramento

Niño de 4 años



-Frontera

Mujer de 61 años



-Castaños

Mujer de 32 años



DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE CASOS:



581 Torreón

403 Monclova

248 Saltillo

248 San Pedro

103 Acuña

92 Francisco I. Madero

90 Piedras Negras

56 Matamoros

55 Sabinas

48 Frontera

40 Ocampo

34 San Juan de Sabinas

23 Sacramento

21 Múzquiz

16 Castaños

15 Cuatro Ciénegas

9 Ramos Arizpe

7 Parras de la Fuente

7 Nava

5 San Buenaventura

4 Viesca

3 Nadadores

3 Arteaga

2 Allende

1 Escobedo

1 Morelos

1 Villa Unión



HOSPITALIZADOS:



48 Torreón

13 Saltillo

7 Piedras Negras

2 Acuña

2 San Juan de Sabinas



ALTAS:



231 Monclova

137 Torreón

108 Saltillo

84 San Pedro

42 Piedras Negras

36 Frontera

25 Matamoros

18 Sacramento

14 Cuatro Ciénegas

14 Sabinas

14 Acuña

12 Ocampo

10 Castaños

7 Múzquiz

7 San Juan de Sabinas

6 Francisco I. Madero

5 Parras de la Fuente

5 Ramos Arizpe

3 Viesca

2 San Buenaventura

2 Nadadores

1 Escobedo



DECESOS:



34 Monclova

18 Torreón

12 Saltillo

11 Acuña

9 Matamoros

8 San Pedro

4 Francisco I. Madero

2 Sacramento

2 Múzquiz

2 San Buenaventura

2 Piedras Negras

1 San Juan de Sabinas

1 Castaños

1 Frontera

1 Parras



3.- El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la necesidad de resguardarse en casa.



NO SALIR, solo si es estrictamente necesario (actividades esenciales).



4.- Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.



Su uso es OBLIGATORIO.



5.- Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más cercana o marca al 911.



La información es CONFIDENCIAL.