Llega Cruz Azul enrachado a la Liguilla

Ciudad de México.- No fue el mismo Cruz Azul de los últimos nueve partidos, el de la racha que le permitió meterse de lleno a los puestos de Liguilla. En el último juego del torneo, ante uno de los rivales más flojos de la temporada, La Máquina de Pedro Caixinha decidió dejar en el aire su puesto en la clasificación. Ahorita es cuarto, más tarde quien sabe.Y es que ante Morelia era ganar o ganar para asegurar el cuarto sitio y, de paso, meterle un calambre a Monterrey por la tercera posición. Pero no pasó eso. Cruz Azul fue apático en los primeros minutos, por lo que se vio sorprendido por un Monarcas sin nada que perder que se adelantó en el marcador, y aunque la igualada llegó en los primeros instantes del complemento, ya no le alcanzó al cuadro celeste para mover el 1-1.Ahora La Máquina debe mirar el juego de Pachuca, que juega a continuación con León, para saber si el próximo fin de semana cerrará los cuartos de final de local o como visitante.El Cruz Azul del primer tiempo fue más parecido al intermitente del primer tercio de la temporada, que el que logró reaccionar en los últimos nueve partidos. La Máquina batalló para hacer su juego, al grado que Morelia lo sorprendió a los 22 minutos en una jugada en la que la zaga fue displicente.Por sector derecho Irven Ávila recibió la pelota y se llevó con gran facilidad a Igor Lichnovsky, que más que marcarlo, parecía acompañarlo; vino el centro al que Pablo Aguilar solo le echó la mirada sin notar que atrás de él aparecía Edison Flores para vencer a Corona y poner el 1-0 para Morelia, ante la sorpresa de todo mundo.Incluso, la visita se veía más atrevida y estuvo cerca del segundo tanto cuando Gastón Lezcano mandó otro centro por sector derecho al que Ávila no pudo rematar con comodidad. Cruz Azul no se hallaba en el partido.Conforme pasaron los minutos, poco a poco los cementeros empezaron a controlar las acciones. El primer aviso llegó de un balón perdido del portero Ángel Malagón con Milton Caraglio, el rechace lo trató de capitalizar Orbelín Pineda, pero la zaga tapó y luego Édgar Méndez voló el esférico.Instantes después, el español sacó un centro desde el sector derecho, Caraglio se levantó, pero su cabezazo apenas se fue por arriba. Llegó el medio tiempo y la necesidad de Caixinha para modificar a su equipo.Y el portugués lo hizo. Sacó a Baca por Jonathan Rodríguez y Cruz Azul se vio más punzante. Es más casi de inmediato logró la igualada.Al 49' llegó la jugada polémica, cuando Méndez fue derribado en el área, Roberto García Orozco había marcado saque de meta y tenía la amarilla lista para el español; sin embargo, el VAR le avisó de la posibilidad de un penal, el colegiado fue a revisar personalmente y se lo concedió a La Máquina.Dos minutos después Caraglio lo hizo efectivo para llegar a 11 dianas en la temporada y empatar este compromiso. A Cruz Azul le quedaba tiempo de sobra para llevarse el botín completo.Pero los minutos fueron transcurriendo y el conjunto celeste no lograba ese gol que asegurara su cuarto lugar. Estuvo cerca con un cabezazo de Aguilar y hasta ahí, incluso Morelia en una descolgada hizo sudar frío al aficionado celeste.Del banquillo saltaron Misael Domínguez y Martín Cauteruccio, pero nada cambió. Al final, Cruz Azul se conformó con un empate inesperado ante uno de los coleros del torneo. En breve, se sabrá que tan perjudicial es esta igualada y si la racha de 11 juegos sin perder servirá o no en la Liguilla.