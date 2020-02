Llega el erizo azul a la gran pantalla

Escuchar Nota

“Realmente estás grabando largas horas, haciendo muchas repeticiones de todo, pero el director me enseñó a entonar y darle la voz al personaje. Entonces la verdad es que sí cansa la garganta y entiendes la importancia de cuidarte”, concluyó.

Luego de un reajuste en el diseño del personaje central, producto de la desaprobación de los fans al verlo en el primer trailer, llega finalmente, en pleno San Valentín,, la nueva adaptación del popular videojuego de Sega, que busca conquistar a la gran audiencia.En el filme, dirigido por Jeff Fowler,viaja a la Tierra para poder salvar su planeta. Ayudado por un nuevo amigo humano,, tiene que hacer lo posible por cumplir su misión mientras huye del Gobierno y de las artimañas del villano, quien busca apoderarse del mundo.El elenco lo conforman además Tika Sumpter (Un Novato en Apuros), Neal McDonough (Legends of Tomorrow), Adam Pally (The Mandalorian), Michael Hogan, Natasha Rothwell (Wonder Woman 1984), Debs Howard (The Good Doctor), Shannon Chan-Kent (Life Sentence) y Frank C. Turner (Warcraft: El Origen).Aunque todo parece ir bien tras los ajustes a la cinta, Fowler asegura que no todo está tan tranquilo para ellos, ya que hay mucho dinero de por medio y el éxito o fracaso de la película determinará muchas cosas.En una entrevista con, el director señaló varios aspectos sobre todo lo que implicó el rediseño del personaje principal, siendo creado 100% con CGI y que el primer diseño no le gustó al público, al punto que se tuvo que cambiar por completo y atrasó la fecha final de su estreno hasta 2020.no le molesta que lo critiquen por incursionar en el doblaje en la cinta Sonic, donde prestará su voz al erizo azul en su aventura contra el Doctor Robotnik, que contará con la actuación de Jim Carrey.El youtuber mexicano ha recibido comentarios negativos por no ser un actor de doblaje profesional, pero él considera que recurrir a star talent en lugar de actores profesionales es un recurso justo al que los directores recurren para catapultar sus cintas.Para el poblano lo más difícil de interpretar a Sonic en la nueva cinta de Paramount fue manejar los tonos en su garganta.