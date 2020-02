Llega Gentefied a Netflix: dramedia con sabor chicano

Escuchar Nota

Ciudad de México.- América Ferrera debuta como productora para Netflix con Gentefied, que se estrenó esta madrugada en la plataforma. Construida en clave de dramedia, la serie explora la gentrificación y los cambios sociales y económicos que transforman un barrio latino de Los Ángeles.



Joaquín Cosío, Karrie Martin, JJ Soria y Carlos Santos son los protagonistas de esta primera temporada que consta de 10 episodios.



Genetfied, de Marvin Lemus y Linda Yvette Chávez, cuenta también con Ferrera como directora de dos capítulos y como actriz invitada y otra estrella latina que participa es Wilmer Valderrama.



La trama se centra en una familia mexicana avecindada en la urbe californiana. Luego de años de mantener su negocio de tacos Mama Fina’s lo más cercano a sus raíces mexicanas, Casimiro “Pop” Morales (Cosío) está en riesgo de perderlo cuando el barrio en el que se ubica se enfrenta a la gentrificación y rentas más altas.







Para apoyarlo tiene a tres nietos, quienes con creatividad y determinación planean salvar el negocio familiar, a la par que persiguen sus propios sueños.



“El personaje es una especie de ranchero obstinado en no olvidar su pasado ni sus orígenes, mientras cría y trata de enseñarles a vivir a esos nietos que nacieron en Estados Unidos, y de quienes asume el papel de ser el padre y educarlos”, explicó Cosío a la Agencia Reforma, “es este mexicano que llegó tiempo atrás, ha generado un modo de vida con su restaurante y ha decidido conservar lo más que se pueda las tradiciones, no habla inglés bien e intenta conservar culturalmente todo lo que le recuerda a su país”.



Como latinos, la familia se unirá más que nunca para salvar el negocio, por lo que la artista plástica Ana (Martin), el chef Chris (Santos) y el joven de barrio Erik (Soria) sugerirán cambios.



A la par que tratan de mantener el negocio, temas como el sentimiento de añoranza y el trato hacia las minorías quedará de manifiesto con toques que van entre la tragedia y la comedia.



“Es una historia políticamente audaz. También habla de las comunidades lésbico-gay, por Ana. Es un amplio mosaico en las comunidades latinas y en las grandes ciudades de Estados Unidos”, detalló.



Para el actor mexicano, el guion fue un atractivo fuerte, pues lograron contar el proceso de gentrificación y sus consecuencias de forma entretenida.



Ahora que también radica en EU, Cosío dijo que se tuvo en cuenta la fortaleza de los abuelos mexicanos, quienes saben meter en cintura a sus familiares.



“Los abuelos nunca se caen, siempre están ahí. Como pasa en la historia, cuando no están los padres, está Pop. Es un hombre enérgico que constantemente está exigiéndoles que trabajen y defiendan lo que son.



“Al mismo tiempo es muy comprensivo... la vida dura y difícil que ha tenido le ha dado la posibilidad de entenderlos. Con Ana, aunque no comprende del todo a lo que se dedica, de cualquier manera está a su lado”.



Al ser originario de Ciudad Juárez, Cosío destacó que conoce muy bien el ambiente fronterizo, por lo que fue sencilla la identificación con el personaje, al que añadió toques familiares.



“Es un pequeño homenaje a mi padre, quien nunca aprendió del todo inglés porque se resistía a aprenderlo y, a pesar de ello, tiene más de 50 años viviendo en Estados Unidos.



“Fue un pequeño regalo que pude abordar con mis herramientas, como que el personaje también habla un inglés no tan bueno, como yo”, bromeó el actor mexicano.