Llega Henry Urrutia como puntal a la ofensiva de los Saraperos

Escuchar Nota

fue una de las mejores incorporaciones de Saraperos el año pasado, y ahora, por lo que se convertirá en puntal a la ofensiva de cara a la campaña 2020 de la LMB.“Yo me comprometo con el equipo que juego y la verdadde antemano hablamos con el señor Magdaleno y le agradecí por volver a confiar en mí para ayudar al equipo, esa es mi responsabilidad más grande”, comentó., ya que ambos firmaron juntos con los Orioles de Baltimore y han jugado mano a mano con Charros de Jalisco, Toros de Tijuana y hoy con el Sarape, por lo que se pronunció ante la situación de, la cual no afectará en su desempeño dentro del parque de pelota.no espero menos de él porque jugamos juntos desde hace mucho tiempo, yo conozco a Dariel desde hace muchos años y puedo asegurar que ningún problema que pase en la oficina va a interferir en lo que hace dentro del parque de pelota”, declaró.Las firmas de sus compatriotas, quien tiene pleno conocimiento de sus facultades sobre la loma, ya que cuenta con una estrecha relación con los lanzadores de quienes se ha generado amplia expectativa.“Van a ayudar mucho al equipo, yo los conozco a los dos desde hace mucho tiempo, jugué en el mismo equipo que Viera (Las Tunas) y a Lázaro lo conozco desde que teníamos 10 años, jugadores que sona la organización sarapera, le genera gran emoción y lo motiva en este 2020, ya que es su ejemplo a seguir al tratarse de una leyenda del beisbol cubano.tener a mi papá acá, me ha ayudado mucho, es la persona que yo siempre quise ser, una persona muy disciplinada y dedicada a su trabajo, va a ayudarme mucho aquí y a los muchachos que están en el equipo”, concluyó.Día tres en el campo de entrenamiento de Saraperos, el cual se mudó al “Daniel Gutiérrez” de Ramos Arizpe y en donde se presentaron algunas novedades, como ladejó en claro que tenía una espinita clavada de jugar en la Zona Norte, y que, a pesar de lo difícil que fue dejar a la novena filibustera, afronta el reto con compromiso y con ganas de trascender.“Tenía la espinita de jugar acá en el Norte, los cambios siempre son buenos, me da un poco de nostalgia el haber dejado al equipo al que siempre pertenecí, Campeche, pero estamos aquí,y al ser uno de los últimos sobrevivientes del bicampeonato, sabe que la sequía de 10 años sin título comienza a pesar, por lo que buscarán la corona y más en una temporada especial como lo es la del 50 aniversario., ya es hora y que mejor que en este año es el 50 aniversario, tenemos que ir mejorando poco a poco desde la pretemporada”, indicó.