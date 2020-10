Llega historia de Menudo al streaming

Escuchar Nota

“Es una cosa de abogados, nosotros solo somos productores, si platican con los abogados explicarán. Todo lo que está en la serie es utilizable, no estamos cruzando ninguna línea.



“Siempre las historias biográficas necesitan una base legal para realizarse; con todos los socios de este proyecto se hicieron las negociaciones pertinentes y fueron revisadas en todos los sentidos”, explicó Zimbrón.

no solo buscará entretener o sorprender a sus fans, pues también, quien formó parte de la popular agrupación en su etapa final.Así lo informó el productor, fallecido el pasado 3 de octubre en Florida.y esperamos que sirvan de testimonio los logros que cada uno de los integrantes de Menudo tuvieron durante su historia”, afirmó Zimbrón en entrevista.A lo largo de 15 capítulos, la visión de lo que vivió Edgardo Díaz, fundador del concepto Menudo, se plasmará con el fin de revelar datos que no se sabían de la agrupación, indicó Mary Black, creadora del producto., y finalizará a mediados de la década de los 90.Según Black,emitidos por parte de algunos exintegrantes, pero no ahondó en detalles.En tanto, el productor no confirmó ni negó que algunos de los mencionados en la serie hayan dado la autorización de sus nombres para su uso en el melodrama; únicamente dijo que de eso se encarga el departamento legal.Súbete a mi Moto cuenta con las participaciones deMi entrenamiento actoral va desde estudiar el movimiento corporal, entender la psicología. De la mano de los libretos y el director pudimos crear un personaje bastante real”, aseguró Ureña, quien dará vida a Edgardo Díaz.Súbete a mi Moto se estrenará mañana por Amazon Prime Video.