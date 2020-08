Llega medicina para cáncer que sufre Maribel… y la guardan en almacén

Escuchar Nota

#Estados: Es viernes 14 de agosto, 20:30 horas. Maribel, de 13 años, yace en la cama 649 de la clínica 48 del Seguro Social en León, Guanajuato.https://t.co/o9GriNjcrF — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) August 17, 2020

La salud de. Amaneció en agua fría y en la tarde otra vez estuvo en la regadera.con la fiebre.En todo el día. María le insistía que probara la carne de res en jitomate, el fideo o por lo menos un poco de leche.Maribelde quimioterapia.Norma Ericka Alatoma entrara al cuarto a avisar:".La Idarrubicina y el Dexrazoxane, indispensables para salvar la vida de Maribel, apenas los compró ayer el Seguro Social, pero llegaron al almacén y todavía faltan trámites para "liberarlos".Hace 24 días,, no ha permitido que inicie su tratamiento.Alatoma, responsable de atender a niños y adolescentes con cáncer registrados en la clínica 48 del Seguro Social, ayer repetía una y otra vez, en voz alta, que nada puede hacer por los niños si no le mandan medicinas.Hubo niños que no recibieron la quimioterapia por falta de Vincristina y L Asparaginasa.para otro enfermo hospitalizado.La Vincristina cuesta en promedio 600 pesos, y la L Asparaginasa mil 500 pesos.