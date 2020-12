Llega Nicole Pérez a Rayadas de Monterrey

Escuchar Nota

¡Gracias a toda la afición de @Rayadas por sus mensajes de bienvenida que me han estado dejando en mis redes sociales!



Súper contenta con el recibimiento y apoyo que me han dado



Prometo dejarlo todo por estos colores. Nos vemos pronto en Monterrey pic.twitter.com/RBI3m9wvSp — Nicole Pérez (@nicolepj08) December 24, 2020

"Se me hace (Rayados) una institución muy completa porque desde que inició la Liga puso en lugar al equipo femenil, puso sus instalaciones, su uniforme personal, entonces creo que eso aunque todas las personas no lo vean, las jugadoras sabemos que es algo que nos motiva día a día por saber que la institución nos está apoyando siempre", dijo Pérez en entrevista difundida por el club.



Las Rayadas se hicieron de los servicios de la mediocampista ofensiva Nicole Pérez., ya siendo importante en Chivas, su ex equipo.Se trata de una volante ofensiva con experiencia en laFue subcampeona del mundo con. Además estuvo a prueba en el Espanyol de Barcelona, pero no llegó a un acuerdo.La integrante de la Selección Nacional Sub 20 es el segundo refuerzo del equipo que dirige Héctor Becerra., fue la primera contratación.Las bajas que ha tenido el equipo son Tanya Samarzich, Lucia Rodríguez y Dinrora Garza, las dos últimas transferidas a Pumas.77 partidos suma Nicole en Liga Mx en seis torneos.18 Goles ha marcado la juvenil jugadora ahora de Rayadas.