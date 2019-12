Llega Siri Hustvedt a Guadalajara

Guadalajara, Jal.- Para la escritora Siri Hustvedt la literatura es un espacio en el que puede exponer sus emociones más profundas. Es un viaje en el que dialoga consigo misma, pero también con aquellos arquetipos más elementales, como lo demuestra en Recuerdos del Futuro (Seix Barral, 2019).



La nueva novela de la ganadora del Premio Princesa de Asturias es eso: una plática con su yo interno que se vuelve pedazos conforme el contexto, ya que relata la vida de una joven nacida en Minessota (como ella), que se muda a Nueva York para emprender la escritura de su primera novela, una historia que podría ser la de Hustvedt de no ser porque “todo lo que hay en ella es ficticio, todas esas cosas son ficción, excepto las emociones que son profundamente reales”, como apuntó en el acercamiento con los medios que tuvo la mañana de ayer”, ya que Recuerdos del Futuro es una novela en la que pareciera que quien habla es la autora y cuyas vivencias y desventuras le han sucedido a ella,



Hustvedt es uno de los grandes nombres que conforman el cartel de la edición 33, debido a su trayectoria y a innumerables libros en los que aborda, desde el plano de la literatura, la experiencia de las mujeres en la sociedad, así como la misma vida de la escritora como ella lo ha sido desde los 23 años –al igual que su personaje–, pero también buscando todos aquellos puntos de vista que dan un horizonte de percepciones sobre un tema que ha estado tan álgido en los últimos tiempos.



Al preguntársele sobre cuáles son los miedos que pueden percibir las mujeres actualmente tanto de manera social como en lo personal y cómo pueden enmarcarse en las acciones que ha tomado el movimiento feminista, la escritora señaló que “primero hay que definir qué es ser ‘nosotras mismas’, saber qué es esa cosa, porque todas las culturas poseen circunstancias distintas, porque todos tenemos una experiencia social distinta”.



Entre esas experiencias van la de la posesión del cuerpo y la conexión que mantienen las mujeres con él, un tema que en el libro se trata por medio de la magia y el arquetipo de la bruja literaria.



Al cuestionársele sobre cómo es su relación con las palabras para crear magia, como lo hacen sus personajes, explicó que “desde niña me he sentido fascinada por las brujas y la magia, los cuentos de hadas. Pienso que esta figura es una forma de feminidad empoderada, que siempre me ha encantado"