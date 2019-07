Llega ‘The Witcher’, la apuesta fantástica de Netflix

¡Llegó el momento! Por fin tenemos el primer avance oficial de 'The Witcher', la adaptación televisiva de una de las sagas de literatura fantástica más importantes, y en la que Netflix está apostando todo al buscar replicar el éxito que tuvo HBO con 'Juego de Tronos'.Desde hace varios meses hemos visto todo tipo de noticias y actualizaciones, pero hoy finalmente podemos ver a Henry Cavill actuando en la piel de Geralt de Rivia, el famoso cazador de monstruos y antihéroe, que ahora está listo para cobrar vida en la televisión."Basada en la exitosa serie de libros de fantasía, 'The Witcher' es una historia épica sobre destino y familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde la gente a menudo es más malvada que las bestias. Pero cuando el destino lo lanza hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deben aprender a navegar juntos por el cada vez más volátil Continente."Durante el panel de la Comic-Con 2019, además del tráiler se dieron detalles de la serie y resolvieron dudas que han rondado en los últimos meses en redes sociales. Por ejemplo, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich aclaró que la serie está apegada al 'El Último Deseo' ('The Last Wish'), por lo que la gente que espera que haya relación con el videojuego tal vez se lleve algunas sorpresas.Es decir, 'The Witcher' en Netflix tratará de ser lo más fiel posible a la obra del escritor polaco Andrzej Sapkowski, por lo que, por ejemplo, Geralt lleva una espada y mantiene la otra escondida, entre otras cosas.Adicional al tráiler, durante el panel también se mostraron otras escenas exclusivas, como una donde se ve una épica lucha en la que las tropas de la Reina Calanthe combaten a Geralt y a un hombre erizo. Esto demuestra que estamos ante una producción que cuidó hasta el último detalle, ya que la respuesta eufórica de los asistentes fue unánime.Con información de Xataka