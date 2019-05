¡Llega Tigres a la séptima estrella!

¡EL ABRAZO DE 'TUCA' Y GIGNAC! #FinalxFOX Ricardo y André-Pierre se fundieron en un emotivo abrazo tras conquistar la corona del Clausura 2019. ¡Las postales de Tigres campeón! pic.twitter.com/sDMBeRFloL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 27 de mayo de 2019

El 7 de la suerte. Tigres es el campeón.Ya son siete campeonatos del cuadro regio, que ya se habla de tú con los llamados grandes. Ya son siete títulos para Ricardo Ferretti, que es el técnico más ganador del futbol mexicano junto a Ignacio Trelles.Y todo gracias a que Tigres empató a cero en la casa del León. Dejó sin goles al mejor ataque del torneo y se llevó el título a casa por el 1-0 global gracias al gol de André-Pierre Gignac en la ida.Qué importa si a muchos no les gustan las formas. Hoy Tigres es un cuadro que sabe ganar, que ha dominado la década y el cual presume un colmillo muy largo tanto en la cancha como en el banquillo.León coqueteó con la desgracia desde que el campeón goleador Ángel Mena se fue de la cancha al 32', lesionado, entre lágrimas. Sin él y con José Juan Macías en Polonia, la situación se complicó.La Fiera no encontró las vías futbolísticas para dañar al equipo más ordenado de México. Así que cuando faltan esas virtudes es el arrojo el que debe entrar al quite. Así pasó cuando el central Andrés Mosquera se incorporó con furia al ataque. El Estadio León despertó. Surgió el "¡sí se puede! y una serie de jugadas que tuvieron a Nahuel Guzmán como el protagonista, en grandes atajadas a tiro de Jean Meneses y un cabezazo de Vinicio Angulo. Los porteros también ganan campeonatos. Él sí se puede era una mezcla de tensión y esperanza.Claro que Tigres, con espacios, tuvo sus opciones, pero Eduardo Vargas y Enner Valencia fallaron en el mano a mano contra Rodolfo Cota, que con el "cristo" hacía que el corazón de la Fiera siguiera latiendo.Los dirigidos por el "Tuca" Ferretti supieron resistir, soportaron los embates, la agresividad de un equipo que fue el mejor del torneo, pero que no pudo coronario en una Final en la que se topó con un rival más bravo, que grita a todo México que ya tiene 7.