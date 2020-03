Llega Unidos a cines de México; recuerda Pixar el poder de la magia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “No hay lugar como el hogar”, reza la célebre frase de El Mago de Oz, una frase que a su modo retoma Unidos, la más reciente producción de Disney/Pixar, que llega este viernes a la cartelera comercial del país.



Fiel a lo que ha ofrecido por años a la audiencia mundial Pixar se decantó por abordar las relaciones entre padres e hijos en un filme ambientado en un mundo de fantasía poblado de elfos, unicornios, duendes y centauros.



Se trata de un relato muy personal para el guionista y director Dan Scanlon, cuya trama protagonizan dos hermanos elfos adolescentes, quienes se enfrascan en una peculiar aventura cuando uno de ellos recibe como regalo en su cumpleaños 16 un bastón mágico con el que podría traer de regreso, por un día completo, a su padre, quien murió cuando eran muy pequeños.



La premisa suena bastante enternecedora, solo que las cosas no salen como los hermanos esperaban y al realizar mal el conjuro solo regresa una mitad del cuerpo de su papá (sus piernas), por lo que tendrán que ir en búsqueda de algo de magia con el fin de poder cumplir su anhelo de ver a su padre antes de que se acaben las 24 horas







La cinta en la versión en inglés cuenta con un elenco estelar encabezado por Tom Holland, en el papel de Ian Lightfoot; Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, Mel Rodríguez , Kyle Bornheimer y Ali Wong.



Cabe resaltar que Unidos ha generado gran polémica por incluir un personaje LGBTIQ+, por lo que algunos países como Rusia decidieron censurar la escena que hace alusión a este tema.



De acuerdo con el medio Kinopoisk.ru, se abrieron diversas campañas para que las compañías de Rusia omitieran la parte donde se presenta este personaje.



Esta sería la tercera censura de Rusia a cintas extranjeras por presentar contenido LGBTIQ+ en, basándose en la ley de 2013 que prohibe la exhibición de “propaganda gay” a menores



Respecto a la recepción que ha tenido la cinta, recientemente fueron liberadas las primeras impresiones por parte de la crítica especializada de la película de Pixar Unidos y el resultado en términos generales es bueno, obteniendo un índice de aprobación del 83% en Rotten Tomatoes.



Pese a no convencer totalmente a los representantes de los medios especializados en cine para obtener una calificación tan contundente y mejor, al señalar algunos que su trama no es tan brillante y elaborada como otras producciones del estudio, muchos otros señalan que es un filme entretenido que llevará a los espectadores por diversas emociones de las risas al llanto, con momentos emotivos e importantes mensajes.



El director manifestó en entrevista con la prensa que basó el filme en su deseo y el de su hermano de conocer a su padre, quien murió en un accidente automovilístico cuando él tenía 1 año y su hermano, tres.



“No puedo creer que Pixar pagara por la terapia", comentó Scanlon con una carcajada. "Es tan de Pixar querer trabajar con algo tan pequeño y real. No me imagino ningún otro lugar donde podríamos haber hecho algo como esto, con el apoyo que tuvimos todo el tiempo”, declaró a Reuters



Scanlon llevó a su hermano al preestreno de Unidos y hubo muchas emociones cuando terminó.



"Me dio el abrazo más largo de su vida, y de mi vida. Somos hombres del Medio Oeste, así no hubo muchas lágrimas en ese momento, pero en nuestra forma incómoda de golpearnos en el hombro, fue muy especial y maravilloso", recordó Scanlon.