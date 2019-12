Llegada de aeropuerto a Santa Lucia provoca disputa por terrenos

Tecamac.- La llegada de la nueva terminal aerea en la base aerea de Santa Lucía y el potencial económico que traerá, ha provocado que municipios como Tonanitla intenten extender sus territorios invadiendo hectareas de Tecamac.



El hecho ya provocó un connato de violencia, en donde fueron detenidos tres albañiles y que fuera golpeado el director de comunicación social de Tecamac, por lo que alertan que este problema puediera generar un enfrentamiento.



La alcaldesa de Tecamac, Mariela Gutierrez, explicó que desde la creación del municipio de Tonanitla en 2003 quedó asentado sus limites y el ejido de esa localidad quedó dentro del territorio de Tecamac, desde entonces hubo decontento por parte de ejidatarios de esa localidad.



Sin embargo, luego de que se anunciara la construcción del nuevo aeropuerto en la zona, las 810 hectáreas del ejido de Tonanitla volvieron hacer un foco de atención



Las autoridades municipales de Tonanitla, trataron de colocar un arco dando la bienvenida a su municipio, pero asegura la alcaldesa Mariela Gutiérrez que en su territorio, por lo que fueron detenidos tres albañiles que laboran en el lugar. “Ellos querían construir de manera arbitraria porque no tiene un permiso no nos solicitaron un permiso donde se reconozca que van a poner un arco en territorio tecamaquense entonces fue lo que ocurrió”.



Explicó que se solicitó la intervención de Límites Territoriales para solucionar este problema pero el alcalde Tomas Primo Negrete no se presentó



“Ha estado el gobierno de estado ha tratado a través de la oficina de límites territoriales a que nos lo clarifiquen ya , que nos clarifiquen cuales son los limites, mira el municipio de Tecámac tiene muy establecidos ya los limites desde su creación en 18. tenemos 195 años entonces Tonanitla surge a partir del 2003, el 29 de julio del 2003 lo crean como municipio, entonces argumentan que es su ejido, si su ejido si es pero estan en los limites de Tecámac”, apuntó Mariela Gutierrez.



Los vecinos de la zona explicaron que el libramiento que se disputan conecta con unos terrenos que van directo a donde se va a construir el aeropuerto, la disputa yo pienso que es por la entrada quien tiene la posición del libramiento y la posición de los terrenos que van hacia donde se va a construir el aeropuerto



Mariela Gutiérrez, alcaldesa de Tecámac consideró que el interes de obtener esa zona es por la construcción del nuevo aeropuerto



“Imagino que quieren aprovechar esta coyuntura del aeropuerto, del crecimiento natural que se va a dar en Técamac porque lo tuvieron, el problema ha existido ahí desde hace 15 años, desde que fueron creados ellos, el problema ha estado ahí, pero no lo habían enfrentado, entonces a mi si se me hacia muy raro de un momento se fueran a construir, hay que pararlo porque están construyendo del lado de tecamaquense”, apuntño



Por el momento la construcción del arco se detuvo, sin embargo, tanto vecinos como autoridades advierten que pudiera registrarse un enfrentamiento por la posesión del territorio



“Solicitarle al gobernador Alfredo del Mazo Maza y a la legislatura que lo clarifiquen para evitar más enfrentamientos, más confrontaciones y proteger la integridad de los ciudadanos tecamaquenses y Tonanitla, porque ahorita los agarraron solos pero un día que los agarren con mas gente yo no respondo, la gente cuando se enardece se enardece”, apuntó.



Con información de Excélsior