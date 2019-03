Llegan 5 denuncias por ‘packs’ en UAdeC

La Fiscalía General del Estado abrió cuatro carpetas de investigación por el delito de violación a la intimidad en casos relacionados por la distribuciòn de fotografías y videos con contenido pornográfico en la Facultad de Jurisprudencia.El titular de esta institución, Gerardo Márquez Guevara, manifestó que las alumnas afectadas por los actos de acoso y abuso por parte del personal de la Facultad acudieron ante el Ministerio Público adscrito al Centro de Empoderamiento y Justicia para las Mujeres, para ratificar la denuncia formal.“La pretensión o la idea de llevar a cabo esta reunión es precisamente para checar los avances que se tienen en relación con las denuncias o con los datos que tenemos de los últimos acontecimientos de las urnas que pusieron en algunas planteles universitarios con motivo de quejas denuncias”Violación a la privacidad, acoso sexual y amenazas, son los delitos que se le imputarán a los alumnos y ex alumnos de Jurisprudencia involucrados en este escándalo que ha cimbrado las instituciones de la máxima casa de estudios de Coahuila.“Hasta el momento tenemos cuatro denuncias que son estudiantes los probables responsables y un ex alumno, estamos analizando la posibilidad de en forma conjunta de ejercer la acción penal, lo que se llama ahora judicializar, o por separado”Respecto a Leonardo Borrego, catedrático de la facultad de Jurisprudencia señalado como el creador del grupo de whats app donde se distribuía la pornografía, el Fiscal General señaló que se tiene una carpeta de investigación abierta por oficio y que hasta la fecha no hay una denuncia formal.“Hay otra carpeta de investigación que se inició de oficio en el que está afecto un aparato telefónico del señor borrego que él personalmente puso a disposición, debo decirles que en este caso no tenemos una denuncia formal, hoy se tuvo una reunión con nuestra policía cibernética, con algunas chicas que se acercaron pero estamos esperando la formalización de la denuncia para poder actuar en consecuencia, esto es para poder desahogar una serie de entrevistas con ellas que tengan calidad de dato de prueba”El funcionario explicó que es la Policía Cibernética la encargada de revisar el teléfono móvil del catedrático para determinar el grado de participación que tuvo en la distribución de los llamados “Packs”.