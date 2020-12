Llegan a casa y balean a niña de 12 años por la espalda

Escuchar Nota

os hombres identificados como Jesús Alberto A. F. y Alejandro C. B., fueron arrestados por agentes de la Policía Municipal tras disparar contra una niña de 12 años en el exterior de una vivienda ubicada en las calles, se informó en un comunicado.El padre de la víctima, quien denunció que al encontrarse en su domicilio dos sujetos habían llegado y sin mediar palabra uno de ellos sacó una pistola y disparó en dos ocasiones en contra de su hija de 12 años, lesionándola en el glúteo izquierdo y otra en el área lumbar, para luego emprender la huida a bordo de un auto de la marca Chevrolet, color negro.Oficiales implementaron acciones de búsqueda, localizando dicho automotor en el cruce de las calles Neiva y Rio Bamba, del fraccionamiento Parajes del Sur, motivo por el cual les marcaron el alto a sus tripulantes y al realizarles una inspección preventiva, no se les localizó ningún arma de fuego, pero al ser plenamente señalados por testigos presenciales como lo responsables de la agresión,En el auto también viajaban otras cuatro personas identificadas como Cesar Alejandro A. G. de 26 años, Juan Luis M. C. de 29 años, Luis Daniel M. V. de 23 años y Mayra Janeth M. R. de 28 años, quienes agredieron a los oficiales para tratar de impedir el arresto de los dos sospechosos. Ellos fueron detenidos por el delito de resistencia yLa niña lesionada fue trasladada a un nosocomio en donde recibió la atención médica necesaria.