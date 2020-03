Llegan a fieles vía canal de YouTube

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Más de 51 mil fieles católicos siguieron las trasmisiones de las misas que se hicieron el domingo vía internet, según lo dio a conocer el vocero de la Diócesis de Piedras Negras, padre Juan Armando Renovato.



“Tuvimos muy buena respuesta a la convocatoria de seguir la misa por los medios digitales, fueron 51 mil 837 fieles los que siguieron la santa misa vía internet, aunque no todas las parroquias pudieron hacer la trasmisión, pero esto deja en claro que templos pueden estar vacíos pero la Iglesia está viva”.



El padre Juan Armando Renovato comentó que fueron 51 parroquias y el Seminario Diocesano de Piedras Negras “Buen Pastor” las que trasmitieron la misa dominical y muy bueno el impacto de esta medida tomada a raíz de la determinación de la Diócesis de Piedras Negras de no tener misas presenciales para evitar algún contagio de Covid 19.



Señaló que no fueron todas las parroquias las que hicieron la trasmisión de la misa, además de que solo se hizo una por templo, pero se buscarán los medios de que el próximo domingo lo pueda hacer la totalidad de las iglesias.



“En la cantidad de fieles que están viviendo las celebraciones desde sus casas no están contabilizados los ejercicios de las horas santas ni rezos de los rosarios”.