Llegan aguas negras a playas de Acapulco

(Capama)en la bahía de este puerto.Las descargas, lo cual ha derivado en que la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) declare a algunas de ellas no aptas para usos recreativos.En julio de este año, el organismo reportó quede enterococos.Este 19 de diciembre, en el arranque del período vacacional de fin de año, emitió una nueva alerta sanitaria para las playas Manzanillo y Suave, además de la Icacos.En la Manzanillo,por las descargas de aguas residuales.Abel Antonio Clavel reprochó a la Capama no hacer reparado las ollas de drenaje para evitar la contaminación.La Capama admite quepero también culpa a los prestadores de servicios por no cuidar el entorno ambiental.A unos 10 metros de Playa Suave, se observa un gran charco de aguas negras que van a dar al mar.Las descargas provienen de negocios y zonas habitacionales.