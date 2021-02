Llegan los primeros cortes de energía a Puebla, Estado de México y Querétaro

Escuchar Nota

a partir de las 18:00 h y hasta las 23:00 h (hora centro), ante el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país. — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

Cortes de luz afectan esta noche a diversos estados del País, incluidos algunos que no estaban contemplados en la alerta que emitió elinformó que durante este martes se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios a partir de las 18:00 horas y hasta las 23:00 horas en 12 entidades del País.Los estados son Aguascalientes, Colima, Edomex, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.De acuerdo con un recuento de Grupo REFORMA, los cortes de luz se registran en al menos una veintena de estados del País., como Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala.se registran en Cancún, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Chetumal.Mientras que en Yucatán se quedaron sin luz en el centro de Mérida y en municipios comoEn Hidalgo, los cortes ocurren en Pachuca y Mineral de la Reforma., en Tlalpan, en la zona de Coapa, también hay cortes de luz, así como en la Delegación Gustavo A. Madero.En el Estado de México padecen lo mismo en localidades como Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca y Amatepec., vecinos de varias colonias reportaron que se quedaron sin el servicio de energía eléctrica en sus casas desde las 18:00 horas.En algunos casos, se trató del segundo apagón consecutivo que padecieron., vecina de Santa María Chiconautla, quien explicó que de las 18:00 horas a las 20:19 horas de hoy la colonia no tuvo electricidad.Ayer, de las 18:00 a las 19:00 horas, los vecinos de esa colonia también vivieron otro apagón.Ante la falta de luz, Génesis no pudo tomar clases en línea de la materia inglés. En su casa prendieron velas y cerraron bien las puertas para resguardarse., el apagón de hoy afectó a miles de habitantes de los municipios de Iguala, Chilpancingo, Tecpan de Galeana, Cocula y Tepecoacuilco.Con información de Óscar Luna, Alejandro León y Jesús Guerrero