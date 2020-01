¡Llegan los refuerzos! Defenderán a los Dinos

Saltillo, Coah.- Ayer arribaron a México los siete extranjeros que reforzarán a Dinos de Saltillo en la temporada de la LFA, en donde una de las figuras que se pretendía seguiría no regresa para este año, al no concretarse las negociaciones con él.



Se trata de DeVante Thomas, el norteamericano no viene a Saltillo y es confirmado como baja. Aunque no se ha dado más detalle de ello, se rumoró durante la semana que uno de los puntos por los que no vendría es por el lugar en donde lo hospedarían, pues él no deseaba estar en el Centro de Alto Rendimiento del Inedec, lo cual tampoco está confirmado.



De hecho, a la llegada de los canadienses y los estadunidenses a México, se estaba definiendo el lugar en el que vivirían, lo cual suena ilógico, puesto que si ya están en territorio nacional deberían tener el sitio a hospedarse.



Son cinco norteamericanos los refuerzos, además de dos canadienses. De los gringos vuelve Drew Davis y Jaylon Mosley, linebacker y receptor que se unieron a la Ola Morada en 2019.



Junto a ellos están Anthony Patrick, Line backer de Naschville, Texas; Senquay McKeith, line backer de Tupelo, Mississippi; y Eddie Verret, de Norfolk, Virgina, siendo él liniero defensivo.



Los dos canadienses son Ben Koczawara, liniero ofensivo de Waterloo, Ontario, y Bryce Vieira, corredor de Vaudreauil-Dorio, Quebec.



Ellos se presentarán con el equipo para entrenar a marchas forzadas, pues la temporada arranca el 8 de febrero en Saltillo.